شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يكافح لاستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 28-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.26% بما يعادل 18.979 نقطة، كما يستفيد أيضاً من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,407.09 استعداداً لمهاجمته، طيلة ثبات الدعم 7,073.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,407.09.