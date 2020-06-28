شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الأحد.. الضأن 130 والجملي 90 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الأحد 27-6-2020 استقرارا حيث سجلت اللحوم الكندوز أسعارا تتراوح بين 120- 150 جنيها، و البفتيك و الاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو.

فيما شهدت اسعار الكبدة البلدى استقرار ا بين 120-150 جنيها الكيلو، سجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها، و سجلت أسعار اللحوم الضأن بين 130- 160 جنيها للكيلو فيما سجلت اللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو.

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وكان المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أعلن موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 187 مليون جنيه.

وقال نائب وزير الزراعة ،يستفيد منها 989 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 12998 رأس ماشية محلية وأيضا مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو ، ويصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حوالى مليار وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليون جنيه حتى الآن لعدد 8341 مستفيد، ولتمويل 95220 رأس ماشية.