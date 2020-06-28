شكرا لقرائتكم خبر عن "الثروة الداجنة": زيادة فرص التصدير بعد خلو مزارعنا من انفلونزا الطيور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن إعلان المنشأت المصرية كخالية من فيروس انفلونزا الطيور سيفتح فرصا تصديرية أمام الانتاج المصرى من الدواجن.

وكشف عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية حصول المنشآت المصرية على شهادة من منظمة الصحة العالمية للحيوان ، على خلوها من فيروس انفلونزا الطيور هو بمثابة رخصة للمنشآت المصرية فى تصدير الدواجن للدول المجاورة.

وأشار السيد ل"الخليج 365" إلى أن الدول الخليج تمثل سوقا رئيسيا للانتاج المصرى من الدواجن ، موضحا أن دولا مثل البرازيل اصبحت تنافس مصر على هذا السوق نظرا للسعر المميز للدواجن، ولكن مازالت مصر تتمتع بميزتين تمثل أفضلية للمنتج المصرى أولها الجودة ، وثانيها المسافة وعنصر الزمن حيث ان شحنة الدواجن تصل من البرازيل الى السعودية أو الإمارات فى أكثر من 30 يوم ، ولكن الشحنة من مصر تصل فى حد أقصى 5 أيام ولذلك هذين العنصرين يمثلان مصدر قوة للمنتج المصرى عن المنافس.

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وأكد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مصر لديها الاكتفاء الذاتى من الدواجن وهو ما يتيح فرص كبيرة للتصدير خلال الفترة القادمة حيث ارتفع الانتاج لما يزيد عن 1.3 مليار دجاجة سنويا وهذا العدد مرشح للزيادة هذا العام بعد الاعلان عن المناطق الاستثمارية الجديدة.

وكانت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”، أعلنت اعتماد مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور وذلك فى إطار جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى إحكام السيطرة على الأمراض الوبائية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم مساهمة قطاع الزراعة فى الاقتصاد القومى.