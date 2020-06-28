كبار المعلنين يعلّقون عقودهم مع منصات التواصل الاجتماعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «كوكا كولا»، الشركة العالمية العملاقة التي تنفق مبالغ طائلة على التسويق والإعلان، أنّها ستعلّق لمدة 30 يوماً على الأقلّ كلّ إعلاناتها على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، في مسعى منها لمحاربة العنصرية على الشبكات الافتراضية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الغازية في بيان مقتضب للغاية: «لا مكان للعنصرية في العالم، ولا مكان للعنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي».

وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو دفع مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتماد مزيد من «الشفافية والمسؤولية»، في وقت تواجه فيه هذه الشبكات حملة مقاطعة، انضمّت إليها علامات تجارية كبرى أشهرها «يونيليفر»، إحدى أكبر شركات السلع الاستهلاكية، لحرمان هذه المواقع من العائدات الإعلانية في وسيلة للضغط عليها كي تحارب بقوة أكبر المحتويات التي تنمّ عن عنصرية أو كراهية.

وهبط سهما «فيسبوك »8.3% و«تويتر» 7.4% بعد إعلان شركة «يونيليفر» وقف إعلاناتها على منصتي التواصل الاجتماعي لبقية عام 2020.

ولاحقاً أعلنت شركة المشروبات الغازية أنّ هذا «التوقف» لا يعني أنّ «كوكا كولا» انضمّت إلى الحملة التي أطلقتها الأسبوع الماضي منظمات للدفاع عن حقوق السود، وأخرى من المجتمع المدني.

والحملة التي أطلقت بعنوان «ستوب هيت فور بروفيت» (لا للكراهية من أجل الربح) رفعت شعار مقاطعة الإعلان على «فيسبوك » خلال يوليو.

وترمي الحملة إلى الضغط على «فيسبوك » لإرغامها على إصلاح القواعد المتعلّقة بعمل مجموعات تحضّ على الكراهية أو العنصرية أو العنف.