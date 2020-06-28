«حرة الحمرية» تستكمل إجراءات عودة كوادرها إلى العمل بالمكاتب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أعلنت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة عن استكمال كافة الإجراءات لعودة كوادرها الوظيفية بمعدل 50% إلى العمل المكتبي بعد اتخاذها جميع التدابير الاحترازية لضمان بيئة عمل صحية وآمنة في ظل تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك استجابة إلى توجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، حيث حرصت الهيئة على إجراء الفحص الطبي للموظفين المخطط عودتهم للعمل، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الجسدي بين الموظفين، وجاهزية المكاتب لاستقبال المراجعين وتحديد عددهم وفق التدابير الوقائية لضمان سلامة الجميع.

وأكد سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، حرص الهيئة على دعم الجهود الحثيثة التي اتخذتها الدولة بصورة عامة وحكومة الشارقة بصورة خاصة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» من خلال الالتزام بالتطبيق الدقيق لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تضمن السلامة العامة والوقاية من انتشار هذا الوباء، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضمن الخطة الشاملة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية في إمارة الشارقة.

وأوضح المزروعي، أن الهيئة اتخذت عدة إجراءات احترازية ووقائية لإيجاد بيئة عمل ملائمة صحياً، منها تعقيم المقر الرئيسي والمرافق التابعة، وإعداد تعاميم خاصة للموظفين بالإجراءات المتخذة داخلياً وتعميم جميع الإجراءات المعتمدة من الجهات الحكومية المعنية، إلى جانب توعية الموظفين بالإرشادات الواجب اتباعها عند العودة إلى العمل، كما تم تطبيق جميع التدابير الاحترازية الخاصة بالتباعد الجسدي.