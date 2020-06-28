الـذهـب نحـو 1800 دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكل تصاعد القلق نتيجة التطورات الصحية مناسبة للذهب لتعزيز مكاسبه للأسبوع الثالث على التوالي وسط تهافت على الملاذات الآمنة التقليدية، ليضيف حوالي 1.4% إلى سعر الأونصة خلال أيام التداول الخمسة. وقد استقر سعر الأونصة في العقود الفورية الأمريكية عند 1767 دولاراً، وسط توقعات ببلوغ السعر 1800 دولار قريباً في حال استمرار تردي الأوضاع الصحية.

ومحا الذهب مكاسب حققها في وقت سابق من الجلسة الجمعة في الوقت الذي يخفت فيه الإقبال على المخاطرة نتيجة الانتشار العنيف لفيروس كورونا عالمياً، مع حدوث قفزة غير مسبوقة لحالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وهو ما وضع المعدن النفيس على مسار تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1767.28 دولار للأوقية (الأونصة). وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 0.5% إلى 1780.30 دولار.

Advertisements

وقال بوب هابركورن كبير محللي الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز: «يساور المستثمرين القلق بسبب الزيادة الراهنة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وينسحبون من مراكزهم في الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم، في حين يركزون استثماراتهم على الذهب والسندات».

وهبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ أوائل يونيو/ ‏حزيران، إذ سجلت الولايات المتحدة رقماً قياسياً جديداً للإصابات اليومية بفيروس كورونا.

ارتفع المعدن النفيس 1.4% منذ بداية الأسبوع الجاري، لكنه تراجع قليلاً عن أعلى مستوياته منذ أكتوبر/‏ تشرين الأول 2012 الذي بلغه الأربعاء، إذ استولى الملاذ الآمن المنافس الدولار على بعض التألق الذي يتمتع به المعدن النفيس في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.