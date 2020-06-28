إنفاق المستهلكين الأمريكيين ينتعش في مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعش إنفاق المستهلكين الأمريكيين بقوة في مايو/ أيار، لكن المكاسب من المستبعد أن تستمر، إذ ينخفض الدخل ومن المتوقع أن يواصل التراجع إذ سيخسر الملايين إعانات البطالة بدءاً من الشهر القادم.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز 8.2 بالمئة في الشهر الماضي. وهوى إنفاق المستهلكين 12.6 بالمئة في إبريل/ نيسان مسجلاً أكبر انخفاض منذ بدأت الحكومة في تتبع السلسلة في 1959.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين تسعة بالمئة في مايو/ أيار. (رويترز)