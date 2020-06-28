شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاداتنا الخليجية.. نظرتان ومقاربتان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يُدرك معشر الاقتصاديين الخليجيين، أن من الصعب عليهم، من الناحية النفسية، مقاربة الأوضاع التي آلت إليها اقتصاداتنا في الخليج، بعد أن تكالبت عليها جائحة كورونا مع انهيار أسعار النفط وخسارة إيرادات متوقعة لموازناتنا بنسبة تفوق ال50%. فليس مستساغاً هذه الأيام متابعة التقييمات السلبية لوكالات التصنيف الدولية، أو أوضاع موازناتنا العامة، ومديونياتنا (بالقياس إلى إجمالي الناتج)، وموازين مدفوعاتنا (وترتيباً أسعار صرف عملاتنا). لكن هذا هو واقع الحال الذي يجب علينا التعامل معه بواقعية شديدة، من دون تهويل ومبالغة ولا تهوين واستكانة.

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يمكن للمتابع، أن يلاحظ نظرتين متغايرتين للواقع الاقتصادي الخليجي الراهن، ولمآلاته المحتمَلة (وليست المتوقعة). أصحاب النظرة الأولى يمكن أن ننسبهم إلى فئة المتشائمين الواقعين تحت تأثير قوة الدفع الطاردة التي تتعرض لها الدورة الاقتصادية الخليجية منذ فبراير الماضي، مع بدء حركة الإغلاقات الاقتصادية في العالم، والتي طالت بلدان الخليج، وترافقت مع انهيار أسعار النفط بفعل ظروف موضوعية جائحة كورونا، وذاتية حرب الأسعار بعد فشل اجتماع أوبك بلس الافتراضي في 6 مارس 2020.

وعلى المقلب الآخر، هناك متفائلون بقدرة الاقتصادات الخليجية على امتصاص الصدمة المزدوجة، استنادا إلى تجارب سابقة، أظهرت خلالها قدرة على التكيف الاقتصادي المرن. هؤلاء محقون، بوجه عام، فيما يذهبون إليه، إنما القدرة المرنة على التكيف هذه المرة دونها صعوبات تختلف كلياً عن تلك التحديات التي عرفتها الاقتصادات الخليجية سابقاً. فميزة المرونة الاقتصادية تتهددها هذه المرة ما تسمى بالحساسية أو الهشاشة الاقتصادية، وهي حالة تكون فيها الاقتصادات أكثر عرضة للإصابة والعطب.

بهذا الصدد، اختلفت الآراء حول أنجع المقاربات وأنسبها لمقابلة التحديات الجديدة. ففي حين اختار البعض فضيلة الصمت، راجياً أن تمر العاصفة بسلام، ليعبر الاقتصاد إلى بر الأمان، ويتم استئناف العمل كالمعتاد، أي، في التحليل الأخير، الاحتفاظ بالعمالة الآسيوية الرخيصة، باعتبارها الدجاجة التي تبيض ذهباً، أو بيضة القبان في نماذجنا الاقتصادية السائدة، فإن أنصار المقاربة الأولى يدعون إلى إعادة النظر وإجراء مراجعة شاملة للنموذج الاقتصادي السائد منذ ما بعد طفرتي أسعار النفط في سبعينات القرن الماضي، القائم على العمالة الآسيوية الرخيصة. وهم يدعون، ترتيباً، إلى التخلص من هذا العبء الذي يكلف خزائن دول مجلس التعاون الست سنوياً مليارات الدولارات في صورة تحويلات مالية إلى الخارج (119.3 مليار دولار في 2017). وهناك مقاربة ثانية، توافق، من حيث المبدأ، على ما تذهب إليه المقاربة الأولى، بيد أن أصحابها يدعون إلى التعامل مع تحديات المرحلة الحالية، بمزيج من الإسراع (وليس التسرع) والتأني والتدرج في عملية إعادة «تموضع» العمالة الفائضة الرخيصة في الاقتصادات الخليجية، وتعظيم وزن العمالة الوطنية في إجمالي قوة العمل النشطة اقتصادياً في أسواق العمل الخليجية. هذه أيضاً مقاربة معقولة، لكن السؤال، هل تحتمل موازين المدفوعات الخليجية التي تستنزفها التدفقات اليومية للتحويلات المالية إلى الخارج، وتجعل العملات الخليجية لقمة سائغة للمضاربين في أسواق القطع الأجنبي، مثل هذه المعالجة المنخفضة الحدة؟ ذلك أن الجائحة وتداعياتها كشفت على نحو ساطع، خطورة الخلل السكاني، كنتيجة طبيعية لاضطلاع العمالة الوافدة بأكثر من ثلثي العمالة في دول المجلس (69.3%).

واقع الحال يقول إن ما بعد جائحة كورونا ليس كما قبلها، ليس فقط للاقتصادات الخليجية، وإنما للاقتصاد العالمي ككل، ولوحداته الوطنية. وليس من الحكمة هنا عد الاعتبار بهذا الواقع، والإصرار على السير في ذات النهج الذي كانت أسعار النفط تُعبِّد طريقه و«تسلِّك» أقنية توظيفات عوائده. للحديث صلة.

* كاتب بحريني