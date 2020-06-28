شكرا لقرائتكم خبر عن منح «الصقر للتأمين» درجة «BB+» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف القوة المالية لشركة الصقر الوطنية للتأمين التي تتخذ من دبي مقراً لها درجة «BB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن الشركة سجلت نمواً ملحوظاً في أعمالها خلال الأشهر ال 18 الماضية، فيما كان أداء عمليات التأمين قوياً خلال السنوات الأخيرة.

وسجلت الصقر الوطنية للتأمين زيادة بنحو 14.5% في إجمالي أقساط التأمين إلى 407 ملايين درهم في عام 2019، بالمقارنة مع 356 مليون درهم لعام 2018.

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