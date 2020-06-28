شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تقدم عرضاً لمصفاة بتروبراس في باهيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال شخصان مطلعان: إن شركة «مبادلة للاستثمار» قدمت، الخميس، عرضاً ملزماً لمصفاة بتروليو برازيليرو «بتروبراس» الكائنة في ولاية باهيا شمالي شرق البرازيل.
المصفاة البالغة طاقتها 330 ألف برميل يومياً، والمعروفة باسم« آر.إل.إيه.إم»، هي الأولى من مجموعة تضم ثماني وحدات من هذا النوع تعتزم شركة إنتاج النفط الخاضعة لسيطرة الدولة بيعها لتقليص الديون، وفتح أحد أكبر أسواق الوقود في العالم أمام المستثمرين الأجانب.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أطراف فاعلة أخرى، مثل «سينوبك »الصينية، ومجموعة «إيسار» الهندية، قدمت عروضاً. وامتنعت «بتروبراس» و«مبادلة» عن التعقيب ل «رويترز». (رويترز)
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