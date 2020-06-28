9 معلومات عن مشروع المرحلة التاسعة و جنوب غرب بلطيم لإنتاج الغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد انتاج مصر من الثروة البترولية الوصول إلي معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى والذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج وهو ما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في خلال ديسمبر الماضي وفيما يلي أهم المعلومات لمشروعي من أهم المشروعات في مجال انتاج الغاز الطبيعى وهما مشروع المرحلة التاسعة –ب بحقول غرب الدلتا بالمياة العميقةو مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط والتي كانت كالتالي.. أولا- مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة أولا- مشروع المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة 1-يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 350 مليون قدم مكعب يومياً غاز . 2- تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 775 مليون دولار. 3-تم وضع عدد (5) آبار على الإنتاج خلال الفترة من أكتوبر2018 حتى نوفمبر2019 بمعدلات إنتاج 290 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5 آلاف برميل متكثفات يومياً. Advertisements 4-تم دخول باقي الآبار خلال مارس وأبريل 2020. ثانيا- مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط ثانيا- مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم بالبحر المتوسط 1-يهدف المشروع إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب كمية تقدر بحوالي 500 مليون قدم مكعب غاز/يوم من خلال حفر عدد (6) آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم. 2-تبلغ تكلفة المشروع حوالي 363 مليون دولار. 3- تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع في أغسطس 2019 . 4-تم بدء الإنتاج من عدد 3 آبار خلال الفترة من سبتمبر 2019 حتى يناير 2020 بمعدلات إنتاج 235 مليون قدم مكعب غاز يومياً و1.7آلاف برميل متكثفات يومياً . 5-مخطط استكمال وضع باقى الآبار تباعاً.

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