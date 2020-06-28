القابضة للسياحة: عودة كل العاملين للشركات تنفيذا لقرارات الحكومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الشركة القابضة للسياحة والفنادق ، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، خطابا لكافة الشركات التابعة يتضمن الإجراءات الجديدة المتعلقة بعودة العاملين بكافة الشركات والشركة القابضة العمل ، اعتبارا من يوم الأربعاء مطلع يوليو المقبل بكامل الطاقة.
وبحسب الخطاب المرسل لشركات القابضة للسياحة والفنادق ، والعامة للسياحة إيجوث ، ومصر للسياحة ومصر للفنادق والمعمورة للتعمير والتنمية السياحية ، ومصر للصوت والضوء والتنمية السياحية ، وبيوت الأزياء الراقية هانو بنزايون ، وصيدناوي وبيع المصنوعات، فإن كل العاملين سيعودون للعمل.
واستثنى قرار ميرفت حطبة ، رئيس القابضة للسياحة والفنادق ، الأمهات التى لديهن أطفال حتى 10 سنوات ، لحين فتح الحضانات، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام ، والفشل الكلوى وأمراض الدم والروماتيود.
وبحسب القرار فإنه علي كل الشركات اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ، والوقائية والالتزام بالاجراءات الصحية ، المتبعة من ارتداء الكمامات ، والمسافة الآمنة بين العاملين لمنع انتشار فيروس كورونا ، وفيما يتعلق بالحالات المصابة والمخالطين يفوض رئيس كل شركة باتخاذ الاجراءات اللازمة.
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