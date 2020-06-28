شكرا لقرائتكم خبر عن فشل الإنقاذ يوقف تداول أسهم «الفئة الثانية» مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة ل«الخليج» أن هيئة الأوراق المالية والسلع طلبت «خطة إنقاذ» من الشركات التي سيتم نقلها إلى شاشة الفئة الثانية في أسواق المال المحلية يوم الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة للمستثمرين لاتخاذ قرار بشأن استثماراتهم فيها.

بحسب المصادر، فإن خطة الإنقاذ التي قدمتها الشركات ال14 تخضع لرقابة الهيئة والأسواق، وتركز على وجود محقق حسابات خارجي مع وجود لجنة خاصة بكل شركة تقود تطبيق الخطة، وتزويد المستثمرين بآخر المستجدات والمعلومات المتعلقة بهذه الشركات.

وأكدت المصادر أنه يمكن إيقاف هذه الشركات عن التداول مرة أخرى في حال لم تنجح خطة الإنقاذ التي رسمتها، إذ سيتم مراقبتها بصورة مستمرة من جانب الجهات المعنية، وإجراء تقييمات دورية على أدائها ومدى نجاحها في إعادة الهيكلة.

ورأى وسطاء في الأسهم في حديث ل ”الخليج 365”، بأن «شاشة الفئة الثانية» لأسهم 14 شركة، 6 منها موقوفة أصلاً عن التداول، تعتبر سلاحاً ذا حدين، لاسيما أنها تحمل عوامل إيجابية وأخرى سلبية ينبغي على المستثمرين الانتباه إليها.

إيجاد مستثمرين محتملين

وقال وليد الخطيب: مدير شريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، إن من إيجابية الخطوة إيجاد وسيلة تمكن المساهمين والمستثمرين العالقين في الأسهم للتخارج منها، خاصة أن أموالهم معلقة فيها منذ أن تم إيقافها عن التداول.

ولفت الخطيب إلى إمكانية أن نجد مستثمرين محتملين لأخذ حصص في هذه الشركات كان من الصعب أخذها لولا الإدراج الجديد، مما يعطيهم فرص الحصول على حصص رئيسية تؤهلهم إلى الدخول في مجالس الإدارات وتحسين أداء الشركة.

وبين أن من شأن إعادة إدراج الشركات ال14 وخاصة الموقوفة عن التداول، إعطاء مجال للمستثمرين في تحريك «الكاش» المحجوز في حسابات المارجن لصالح شركات الوساطة، إضافة إلى أنها قد تعزز من أحجام التداول في السوق، مع إمكانية دخول مستثمرين كبار بهدف زيادة حصصهم، مما يؤهلهم لسيطرة أكبر على الشركة من خلال زيادة الحصص فيها.

وفي ما يتعلق بالسلبيات، أفاد الخطيب بأن إدراج شركة رأس المال فيها يعتبر بالنسبة للمستثمر كشراء «سمك في بحر» خاصة وأن حجم تداولات الشركة أكبر من أصولها ولديها رأس مال سالب قد يؤدي إلى ضياع أموال المستثمرين وهذه من أهم المخاطر المرتبطة بهذه النوع من الاستثمار.

وأشار إلى استحالة أن يحصل المستثمرون تمويلاً من شركات الوساطة أو أي جهة أخرى بسبب الخطورة العالية لمثل هذا التداول، إلى جانب عدم وجود توزيعات في تلك الشركات قريباً كونها تحتاج إلى فترة طويلة، مضيفاً سلبية أخرى تتمثل في أن بعض القضايا المرفوعة على هذه الشركات، قد يجهلها المستثمر ومن الممكن إلحاق الضرر فيه جراء ذلك.

ولفت الخطيب إلى أن الهدف من هذا الإدراج، إعطاء فرصة ثانية لأصحاب الشركات من أجل تحفيز خطط الإنقاذ وتحسين أدائها، داعياً إلى تحديد نسب الحد الأعلى والأدنى بعيداً من النظام المعمول في شاشة التداول الرئيسية، حتى لا يتم استغلال التداول عليها من قبل المضاربين وبالتالي تكون نسب الهبوط والصعود غير طبيعية في تلك الأسهم.

قائمة الأسهم الخطرة

وأكد المحلل المالي عميد كنعان أن كثيراً من هذه الأسهم مدرجة ضمن قائمة الهامش، بحيث يقوم المستثمر القديم ببيع هذه الأسهم أو تأمين مبلغ الانكشافات للوسيط، معتبراً ذلك سلبياً على حملة الأسهم والأسواق لمصلحة الوساطة والبنوك التي تعتبر ممولة للعملاء على الهامش.

ولفت كنعان الى أن الأسعار فيها لن تتجاوز الفلسات وستكون ضمن قائمة الأسهم الخطرة، ويكون فيها التداول على مسؤولية المستثمر نفسه وهذا يدلل على مدى خطورتها، بل وسنجد من يراهن على مثل هذه الأسهم، وستكون المضاربات عليها سلاحاً ذا حدين من ناحية الخسائر والأرباح.

وأعرب كنعان عن أمله في دراسة ما آلت إليه هذه الشركات وضمان عدم تكرارها، وأن تكون الرسالة الأولى من وراء ذلك حماية حقوق المساهمين وتقديم صورة إيجابية أفضل عن أسواقنا المالية، مع ضرورة إقرار أنظمة وتشريعات من خلال فريق متخصص من الجهات الرقابية يقوم بالاطلاع على عمل هذه الشركات وميزانياتها والوقوف على تقرير مدقق الحسابات الخارجي والمحاسبة بحزم.

وأشار كنعان إلى أهمية هذه الخطوة في تخفيف الضغوط على شركات الوساطة والمستثمرين العالقين في هذه الأسهم وتلبية لمطلب كثير من المتعاملين ولفتح الأبواب لإعادة تقييم الحصص في الأسهم وإعادة هيكلة الشركات.

وقال: لا بد من الإشارة إلى أن شركات الفئة الثانية ليست كلها متهالكة فهناك شركات لديها مقومات للخروج من هذا التصنيف وهناك شركات من المستحيل أن تخرج. ولا بد من الإشارة إلى أن العدد مرشح للزيادة من خلال دخول بعض الأعضاء الجدد إلى هذه القائمة.

وأضاف: لا يجب أن تبقى الأمور موقوفة للأبد، لاسيما أننا أمام سوق مفتوح والخيارات تقع على عاتق المتداولين، ولعل الهدف يكمن في غربلة الأسهم في الأسواق وإعطاء صورة أفضل لإعادة الثقة المفقودة.

التفعيل 1 يوليو

يستعد المستثمرون في عدد من الشركات الموقوفة عن التداول لإطلاق الشاشة المستقلة لفئة الشركات الخاسرة (شاشة الفئة الثانية)، كما هو مرتقب في الأول يوليو/ تموز 2020. وستضم شاشة الفئة الثانية التي ستفعل في سوقي أبوظبي ودبي الماليين يوم الأربعاء القادم، ست شركات موقوفة عن التداول، لتكون متاحة أمام المستثمرين لتداول أسهمها.

وبحسب عاملين في شركات وساطة، يبلغ عدد الشركات الموقوفة عن التداول في سوق دبي 4 شركات وهي «دريك أند سكل» و«الفردوس القابضة» و«الخليجية للاستثمارات العامة» و«ماركة»، بينما في سوق أبوظبي اقتصرت قائمة الشركات الموقوفة عن التداول على شركتين هما: «الخزنة للتأمين» و«بنك الاستثمار».

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شركة ماركة

ومن بين الشركات «ماركة»، الموقوفة عن التداول منذ 25 شهراً تقريباً، فيما شركة «دريك أند سكل» موقوفة عن التداول منذ 28 يونيو 2018، أما «الخليجية للاستثمارات العامة» فموقوفة منذ 25 فبراير 2019.

وفيما يتعلق بالشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50% في سوق دبي، والتي يتم تداول أسهمها حالياً، وسيتم إدراجها ضمن شاشة الفئة الثانية هي: أملاك للتمويل، دي إكس بي إنترتينمنتس، الإمارات للمرطبات، ويونيكاي للأغذية، بالإضافة للشركات الخليجية التالية: آن ديجتال، والمدينة للتمويل، والاستشارات المالية الدولية، والإثمار القابضة.

إقرار خاص

وطلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من شركات الوساطة وضع نظام يدوي أو إلكتروني يسمح للمستثمر الراغب في شراء أسهم هذه الشركات بتوقيع أو تسليم إقرار يفيد بأنه اطلع على إفصاحات الشركة التي يعتزم شراء أسهمها، واطلع على آخر البيانات المالية المفصح عنها وأنه مدرك مدى خطورة الاستثمار في أسهم الشركة ويتحمل المخاطر.

واشترطت الهيئة عدم إدخال أمر الشراء دون الحصول على الإقرار، وأن يتم حفظه مع أرشيف الأوامر في نظام شركات الوساطة، ليتمكن من الرجوع إليه لغايات التحقيق أو التفتيش.

إدراج 14 شركة في شاشة الفئة الثانية

- «دريك أند سكل»

- «الفردوس القابضة»

- «الخليجية للاستثمارات العامة»

- «ماركة»

- «الخزنة للتأمين»

- «بنك الاستثمار»

- «أملاك للتمويل»

- «دي إكس بي إنترتينمنتس»

- «الإمارات للمرطبات»

- «يونيكاي للأغذية»

- «آن ديجتال»

- «المدينة للتمويل»

- «الاستشارات المالية الدولية»

- «الإثمار القابضة»