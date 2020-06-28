بوليصة ضد «إغلاق الأجواء» .. أحدث ابتكارات شركات التأمين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

بدأت شركات تأمين أجنبية على المستوى الدولي طرح منتجات تأمينية جديدة مرتبطة بتداعيات انتشار فيروس «كوفيد- 19»، ولعل أهمها تلك المرتبطة بإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران والسفر في ظل القيود والإغلاقات التي فرضتها الدول كإجراءات احترازية منعاً لتفشي الوباء.

واستغلت شركات التأمين هذه الظروف لتسويق أحدث منتجاتها المبتكرة، وخصصت تغطية تأمينية ضد إغلاق الأجواء أمام حركة السفر والطيران الدولي، بحيث تشمل منافع تأمينية لحملة الوثائق تشمل أكثر من 8 مزايا بحيث تتيح له التغطية التأمينية بقيمة تصل إلى 6000 دولار أمريكي لكل ليلة عن عملية إلغاء حجز السفر بسبب إغلاق الأجواء أمام حركة الطيران الدولي.



مزايا إضافية



بالإضافة إلى إمكانية التغطية التأمينية عن أي مصاريف إضافية يسددها حملة الوثائق خلال مغادرتهم الدولة التي يسافرون منها وبتغطية تتجاوز 150 دولاراً في كل ليلة، وتغطية تأمينية بقيمة 250 دولاراً عن أي مصاريف أخرى يتحملها المسافرون لحظة وصولهم لوجهاتهم المختارة، وتغطية تأمينية تتراوح بين 200 -1000 دولار عن كل مصاريف مرتبطة بالتنسيق الدولي جراء إغلاق الأجواء، بالإضافة إلى مزايا تأمينية مرتبطة بسوء الاتصال والتنسيق لحظة وصول المسافرين إلى مطارات وجهاتهم المنشودة، والمصاريف المتعلقة بعدم الحصول على مبيت، والمصاريف المرتبطة بمواقف المركبات، وأي نفقات أخرى مرتبطة بمأوى الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط في دول المقصد، وهي تغطيات تأمينية تتراوح قيمتها بين 50 دولاراً تصل الى 1000 دولار في كل ليلة.



حادثة هيثرو



استلهمت شركات التأمين طرح هذا المنتج في الأسواق العالمية، من حادثة إغلاق مطار هيثرو في لندن لحظة إغلاق الأجواء فيه أمام حركة الطيران بسبب دخول طيارات بدون طيار - «درونز» والتي أحدثت الواقعة ارتباكا كبيرا في حركة السفر والطيران وتأخر العديد من الرحلات من الوصول في موعدها المحدد، الأمر الذي اضطر فيه المسافرون بتحمل نفقات مادية إضافية عن المألوف.

كما يتضمن التأمين ضد اغلاق الأجواء المفتوحة أيضا بالإضافة إلى جميع المزايا والمنافع المذكورة سابقا، الحالات الطبية والصحية الطارئة التي تستدعي الدخول إلى غرف المشافي والمراكز الصحية، ناهيك عن الأضرار المحدقة بالمسؤولية الشخصية مثل فقدان الأمتعة والأغراض وغيرها الكثير من المنافع الأخرى.



وثائق السفر



من الملاحظ أن وثيقة تأمين السفر في السوق المحلي، كما تطرحها الشركات الوطنية، تخلو من أي تغطيات تأمينية مرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، أو أي تغطية مالية لقاء العلاج في الوجهات التي يرغب المسافرون في التوجه إليها، أو حتى خلوها تماماً من أي مخاطر مرتبطة بإغلاق الأجواء أمام حركة الطيران، في ظل سياسات الإغلاق والقيود والتدابير التي لجأت إليها الدول بالتزامن مع انتشار فيروس «كوفيد- 19».

وتراوحت أسعار «بوليصة» التأمين المرتبطة بالسفر كما تطرحها شركات وطنية بين 50 درهماً وتصل في كثير من الحالات الى 250 درهماً لبعض الوجهات المحددة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والتي تحتاج إلى وثيقة مخصصة للسفر إليهما، علما أن منافع كل وثيقة قد تمتد لأسبوع كامل وهي تتفاوت في مزاياها وتغطيتها التأمينية بين الحالات الصحية الطارئة أو المسؤولية الشخصية مثل فقدان الأمتعة وتأخير الرحلات، وقد تصل قيمة التغطيات إلى حوالي 30- 50 ألف دولار أمريكي.

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ارتفاع الأسعار



اتجهت أسعار تأمين السفر إلى الارتفاع، تزامناً مع إعادة تشغيل خطوط الطيران والمطارات، حيث أكد خبراء ووسطاء تأمين، أن وثيقة تأمين السفر تشهد ارتفاعات متوسطة خلال موسم الصيف، وأشاروا إلى أنه في ظل الظروف التي يعيشها العالم حالياً، جراء انتشار فيروس «كوفيد 19»، وارتفاع درجة مخاطر الإصابة في بعض الوجهات، بات من الضروري سن تشريع ملزم لتضمين التغطية الصحية المرتبطة بالأوبئة والكوارث ضمن بنود وملحقات وثيقة تأمين السفر.

وسمحت الإمارات لفئات من المواطنين، والمقيمين بدولة الإمارات، بالسفر اعتباراً من 23 يونيو/ حزيران، تضمنت بنداً يلزم المسافرين بالحصول على تأمين صحي دولي عند السفر ساري المفعول طوال فترة السفر، بما يغطي الوجهة المنشودة كأحد الاشتراطات للمغادرة، والقدوم مجدداً إلى الدولة.

ورجح وسطاء ارتفاع أسعار تأمين السفر 25% في ظل الظروف الحالية، وارتفاع حجم الطلب عليه، جراء إعادة فتح الحركة الجوية، والنقل الجوي أمام المسافرين.

ويتفاوت سعر وثيقة تأمين السفر بحسب المزايا والمنافع التي تتضمنها كل بوليصة، إضافة إلى الوجهة التي يرغب المسافر في التوجه إليها والفترة الزمنية التي يرغب البقاء فيها، حيث لا تقل سعر البوليصة عن 50 درهماً، وقد تصل في كثير من الأحيان إلى 1000 درهم.



تخفف النتائج



هناك حلول تخفف من وطأة وتبعات النتائج المترتبة على عدم شراء وثيقة تأمين السفر، وعلى المسافرين النظر في المجالات التي تغطيها وثيقة تأمين السفر قبل شرائها، وأخذ المحاذير السابقة في الاعتبار. فعلى سبيل المثال، إذا كان المسافر يعاني حالة طبية سابقة، قد لا يكون مؤهلًا للاستفادة من بعض النفقات الصحية في الخارج، بغض النظر عن تغطية الوثيقة. ويجب التأكد دائماً تماماً، كما يفعل أي شخص قبل توقيعه على أي اتفاق، من قراءة بنود وثيقة التأمين بأكملها، واختيار مزود تأمين موثوق.



8 مزايا ومنافع لـ«البوليصة»



1 - 6000 دولار عن إلغاء الحجز لكل ليلة

2 - 150 دولاراً في كل ليلة بدل مصاريف

3 - تغطية بقيمة 250 دولاراً لمصاريف الوصول

4 -بين 200 -1000 دولار مصاريف تنسيق دولي

5 - مزايا مرتبطة بسوء الاتصال والتنسيق

6 - عدم الحصول على مبيت

7 - مواقف المركبات

8 - نفقات مأوى الحيوانات الأليفة