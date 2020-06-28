شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتعافى الاقتصاد الأمريكيأم أن الوضع يتجـه للأسـوأ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

استطاع عشرات الملايين من الأمريكيين ممن فقدوا وظائفهم بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد أن يحصلوا على 600 دولار إضافية أسبوعياً من إعانات البطالة الفيدرالية المقدمة خلال الأشهر القليلة الماضية فوق المبلغ الذي قدمته لهم ولاياتهم. بالنسبة للعديد من العائلات، كانت تلك المعونات شريان الحياة المالي وسط فقدان الوظائف وتزايد الركود.

ولكن في 31 يوليو/‏تموز المقبل، سيتوقف تقديم هذه المعونة المالية الداعمة، والتي يمكن أن يكون لانتهائها عواقب وخيمة على ملايين الأسر.

لقد ساعد تخفيف الإجراءات المتبعة لمقاومة فيروس «كورونا»، بالإضافة إلى الدعم المالي الإضافي البالغ 600 دولار العديد من الأمريكيين على الصمود في وجه العاصفة، لا بل وتوفير المال أكثر من المعتاد. حتى وصف بعض الاقتصاديين هذه المنح بأنها أفضل جزء من الاستجابة الاقتصادية والإنسانية ل «كوفيد-19».

فكرة سيئة جداً

قال أريندراجيت دوبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس: «إن إنهاء المعونات الآن سيكون فكرة سيئة جداً».

لقد أنفقت العديد من الأسر بالفعل شيك التحفيز الذي يدفع لمرة واحدة، ومن المتوقع أن تظل البطالة مرتفعة حتى عام 2021، وبدون ال 600 دولار الإضافية هذه، ستعود المعونات كما كانت مع بدء الأزمة، بنحو 378 دولاراً أسبوعياً. إنه انخفاض مفاجئ في الدخل بنسبة 60% وبدون شيك تحفيزي آخر يغطيه.

وأضاف: «من شأن هذا أن يتسبب في ألم لملايين العائلات، ويقوض النشاط الاقتصادي ويعيق انتعاشنا».

عندما تتوقف الإعانات المكملة ولن يتبقى للأمريكيين سوى إعانات البطالة الأساسية، ستسقط فئات كثيرة في المجتمع من على «جرف انهيار الدخل» وسيكون العاملون من صغار السن وذوي الدخل المنخفض والنساء الأكثر تضرراً بهذا القرار. وسيتأثر المستأجرون، ممن انخفض دخلهم أو فقدوا وظائفهم خلال فترة الوباء بشكل أكبر مقارنة بأصحاب المنازل. مع عدم قدرة الكثيرين على تغطية الطعام والملابس ونفقات المعيشة الأخرى.

تمديد الإعانة

في المقابل يقول منتقدو تمديد الإعانة الفيدرالية التي تبلغ 600 دولار في الأسبوع، أن النظام عرضة سهلة للاحتيال وأن المبلغ مرتفع جداً. وسيثني العاطلين عن العمل، بالإضافة إلى أن 40% من العمال يمكن أن يكسبوا مالاً أكثر، أثناء البطالة، من العودة إلى العمل.

Advertisements

أصدر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس مؤخراً تقريراً خلص إلى أن تمديد منح 600 دولار إضافية في الأسبوع من المحتمل أن يقلل من التوظيف في النصف الثاني من عام 2020، وسيقلل أيضاً من العمالة في عام 2021.

يذكر أن مبلغ 600 دولار تمت إضافته إلى إعانات البطالة الأسبوعية كحافز لإقناع الناس بالبقاء في منازلهم خلال أزمة صحية غير مسبوقة.

الآن وقد أعيد فتح معظم الولايات، فإن الفائدة المضافة ستنتهي كما هو مقرر في نهاية يوليو/‏تموز، أو أن صانعي السياسة بحاجة إلى تقديم سبب آخر لتمديدها.

أنت تريد مساعدة الناس، ولكنك تريد أيضاً أن يتعافى الاقتصاد. تعافي الاقتصاد سيكون بطيئاً وستقل احتمالية تعافي الناس إذا استمرت المكافآت.

البطالة تستعر

على الرغم من بدء الولايات المتحدة إعادة فتح اقتصادها وأعمالها، لا يزال نحو 21 مليون شخص بدون عمل. لن يتمكن هؤلاء من استعادة وظائفهم بين عشية وضحاها، بغض النظر عن مدى حماس الناس للعودة إلى العمل. لا تزال هناك أيضاً مخاوف صحية خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين عادوا إلى أعمالهم، في ظل ضعف الإجراءات في العديد من الولايات لاحتواء فيروس «كورونا». كما شهدت الدول التي أعيد فتحها ارتفاعات كبيرة في معدلات الإصابة بالفيروس، ما يعرض العمال للخطر.

إن خفض إعانات البطالة بشكل كبير سيعني دخلاً أقل، ما يعني أن الناس سيحصلون على أموال أقل لإنفاقها في المطاعم والمحلات التجارية والأماكن الأخرى التي تتم إعادة فتحها في أجزاء كثيرة من البلاد. ومع عدد أقل من العملاء، يمكن للعديد من الذين تمكنوا من العودة إلى العمل أن يجدوا أنفسهم خارجه مجدداً، ما يتسبب في موجة ثانية من البطالة الجماعية.

يقول المشرعون الديمقراطيون إنه ينبغي تمديد الفوائد الداعمة. بموجب قانون «هيروز» Heroes Act، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي وتعثر حالياً في مجلس الشيوخ، يمكن للعمال غير العاملين تحصيل 600 دولار إضافية حتى 31 يناير/‏كانون الثاني 2021.

العودة إلى العمل

مع ذلك، يعتقد الجمهوريون أن الدفعة الأسبوعية يجب أن تنتهي، أو استبدالها بمكافأة «العودة إلى العمل»، على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط ما قد يبدو عليه ذلك على المستوى الفيدرالي.

أعلن الحاكم الجمهوري في ولاية «أيداهو» براد ليتل مؤخراً عن خطة لتقديم مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لأولئك الذين يعودون إلى وظيفة بدوام كامل، و750 دولاراً لأولئك الذين يعودون إلى العمل بدوام جزئي.ومع ذلك، يقول خبراء اقتصاديون آخرون إن إنهاء الإعانات المعززة الآن ستترك عشرات الملايين من الأسر بدون المال اللازم لتغطية نفقات المعيشة الأساسية .