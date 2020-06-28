الابتكارات المالية تنعش المدفوعات الرقمية في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

شهد قطاعا البنوك والخدمات المالية، خلال السنوات القليلة الماضية، تطورات تكنولوجية كبيرة أثرت على كامل بيئة الأعمال واستحدثت خدمات جديدة أعادت تشكيل توقعات العملاء. ولم يسبق أن شهدت خدمات القطاع المالي مثل هذه الوتيرة المتسارعة من التحول والابتكار، حيث أظهرت جميع الأطراف المعنية استعدادًا كبيرًا لتبني هذا التحول الرقمي.

مع ظهور المزيد من الابتكارات كل يوم، بدءًا من فتح حساب مصرفي عبر صورة سيلفي إلى العملات المشفرة المرتبطة بقنوات التواصل الاجتماعي، برزت تطورات تمكنت من ترك أثر حقيقي على الشركات والمستهلكين على حد سواء، وقد جلبت هذه التحولات فوائد لا حصر لها في ما يتعلق بتبسيط الخدمات والعمليات وإدارة الاحتيال وتجربة العملاء ورضاهم.

ويقول نصير غروس، نائب الرئيس الأول للخدمات المصرفية والدفع بالمنطقة وإفريقيا في شركة «تاليس»، العالمية المتخصصة في الابتكارات الرقمية ل«الخليج»: ينتظر قطاع الخدمات المالية 4 ابتكارات من المتوقع أن تتبناها مختلف المؤسسات المالية في الإمارات والمنطقة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

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يرى نصير غروس أن شعبية الخدمات المصرفية الرقمية قد نمت بسرعة لتصبح الطريقة المفضلة لدى العملاء لإدارة احتياجاتهم المالية، حيث أظهرت بيانات شركة «ماكينزي» أن أكثر من 80% من المستهلكين في الإمارات والسعودية يخططون لاستخدام هواتفهم أو أجهزتهم المحمولة الأخرى لتلبية احتياجاتهم المصرفية.

أضاف، ورغم أن صناعة الهواتف الذكية كانت السبّاقة في توظيف قارئ البصمات كأداة لتعريف الهوية قبل بضع سنوات، إلا أننا نشهد الآن دخول عوامل بيومترية أخرى إلى حياتنا اليومية، خاصة في مجال المدفوعات كالتعرف على الوجه والصوت أو حتى من خلال تحليل الطريقة التي تكتب بها، والتي تسمى بالقياسات الحيوية السلوكية.

وأوضح أن استطلاعاً أجرته «تاليس» كشف أن أكثر من نصف المستهلكين في الإمارات على استعداد لاستخدام المقاييس البيومترية للخدمات المصرفية عبر هواتفهم الذكية، حيث يعتقد 75% منهم أنها أكثر أمانًا، في حين أعرب نصفهم تقريبًا أنها أكثر ملاءمة من الطرق التقليدية.

وتمثل مصادقة هوية المستخدمين تحديًا لكل بنك ومع تزايد عدد الخدمات التي تتطلب المصادقة، أصبحت إدارتها عبئًا متزايدًا، ويأتي الدعم في هذا المجال على شكل حلول قائمة على الحوسبة السحابية لإدارة هوية كل مستخدم، حيث تستخدم هذه الأنظمة طبقات متعددة من خوارزميات إدارة المخاطر في الوقت الفعلي لتعيين مستوى المصادقة المناسب لكل حالة استخدام، من خلال الاستفادة من التحليل السياقي والبيانات التاريخية. فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد درجة المصادقة المطلوبة من خلال تحليل عوامل كالوقت والموقع ونوع الجهاز وحتى العوامل السلوكية البيومترية مثل سرعة كتابة المستخدم، وينتج عن هذا التحقق السياقي غير المرئي تجربة استخدام آمنة ومرنة للمستهلكين، إضافة إلى خفض التكاليف التشغيلية للبنك عند إدارة مخاطر الاحتيال.