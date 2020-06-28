شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق» يقر برنامج مساعدات لمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19». وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان: إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي مدّته 12 شهراً، سيتمّ صرفها في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم «اتفاق تأكيد».

وكان « الصندوق» أعطى موافقته المبدئية على المساعدة، لكن كان لا يزال يتعيّن موافقة مجلسه التنفيذي.

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