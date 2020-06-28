

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



قررت «جمارك دبي» تمديد فترة الإدخال المؤقت للأعمال الفنية المعارة والواردة من خلال منافذ إمارة دبي حتى نهاية العام الجاري 2020، ويشمل هذا القرار كافة الأعمال الفنية التي دخلت الإمارة وأنجزت بحقها بيانات جمركية من تاريخ 1 أكتوبر 2019 فصاعداً ولم تخرج حتى تاريخه من الإمارة.

ويأتي هذا القرار سعياً من حكومة دبي لتقديم بعض التسهيلات لتخيف العبء على رواد الأعمال ولدعم قطاعات الصناعات الإبداعية والأعمال الفنية في إمارة دبي، وعلى المتعاملين استكمال إجراءات تمديد فترة الإدخال المؤقت حسب الإجراءات الجمركية المتبعة، علماً أنه قد تم بدء العمل بهذا القرار منذ 23 الجاري.