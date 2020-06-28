شكرا لقرائتكم خبر عن أما آن للوقف أن يأخذ دوره الحقيقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

فهد عبد القادر القاسم*

وقف جامعة هارفرد العريقة، بدأ بعد عامين من تأسيس الجامعة، وأصبح حجمه اليوم أكثر من 40 مليار دولار وينفق سنوياً ما يقارب الملياري دولار على الجامعة.

لقد قرأت في هذا المجال سنوات عدة ونظرت في أصول الوقف الإسلامي وتاريخه وكيفيته وأنواعه. ثم نظرت في آليات الوقف في الدول الأخرى فوجدت عجباً، لقد وجدت أوقافاً في الدول الأخرى بأعداد لا تحصى، ولمست أنواعه وكيفياته وأحجامه وطرقه ومصارفه واستثماراته؛ بل وكيف يدعم الاقتصاد وينميه وكيف أنه في بعض الدول يكون المنقذ من الأزمات المالية، كالتي يمر بها العالم الآن،

منذ الصغر كان فهمنا لكلمة الوقف أنه عبارة عن مسجد أو ثلاجة ماء أو أحياناً نسمع عبارة بناية وقف وفي الغالب تكون للاستعمال الخيري. لا شك في أن هذه الأخيرة لها أهميتها وخيريتها في مجتمعاتنا ولا نقلل من شأنها. ولكن ليس هذا هو الوقف فقط، فهناك أنواع وأشكال شتى للوقف، وهذا المجال واسع ومفتوح ولا يقيد رأي محدد.

القاعدة الأساسية للوقف هو حبس الأصل، أياً كان هذا الأصل، ثم يؤتى بريع هذا الأصل ويصرف في المصارف المشروطة لهذا الوقف. ومن هذه الأصول العقار والمال والمزارع والأراضي والمعدات وكل ما يخطر ببالك من أصول. فإذا صح شرط حبس الأصل والانتفاع بريعه فممكن لهذا الأصل أن يوقف.

فمثلاً العقار- واخترت العقار لسهولة شرحه- إذا أوقفنا عقاراً عبارة عن بناية مثلاً، ويكون ريع هذا الوقف للأيتام، فمعنى هذا أنه لابد لناظر الوقف أن يؤجر هذه البناية بسعر السوق؛ بل وأفضل لكي يتم استخراج أكبر مردود، ثم تنفق هذه الأرباح كاملة على الأيتام إلا ما نقص من مصاريف إدارة العقار وصيانته. فهذا مثل لوقف خيري مردوده للأيتام، ولك أن تستبدل مصرف الوقف على ما يخطر ببالك من مصارف. فممكن أن يكون الوقف وربحه للبيئة، أو التعليم، الصحة، البنية التحتية، الإسكان، الطرقات، الزواج، الحيوانات؛ بل وممكن أن يكون لإدارة مؤسسات تدر ربحاً للاقتصاد.

وهذا مقصد المقال، فالوقف هو عبارة عن منظومة اقتصادية كاملة. فالأصل يستثمر والريع يستثمر أيضاً. فمصارف الوقف هي عبارة عن استثمار يؤثر ويدخل في الاقتصاد نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر. وهذا هو ما يسمى بالاستثمار المستدام. فالوقف ليس له عمر لأنه قائم بحد ذاته إلى مدى الحياة إلا أن يموت الأصل بخسارة أو تعرية زمنية وهذا قليل.

أما موضوع الصدقات. فعندما تحل أزمة ما، يتسابق أصحاب الخير للتصدق في المجتمع لحبهم لهذا الوطن وللتعبير عن وفائهم لهذه الدولة المعطاءة التي لم تتأخر يوماً عن الاهتمام بالمواطنين والمقيمين. وهذا مطلوب في الأزمات؛ حيث إن الحاجة تكون فورية. ولكن إذا تأملنا قليلاً، تجد أن الصدقات أو المشاركات في هذه الحالات يكون حلها زمني ويندثر مفعولها بعد فترة.

نعم، هذا مطلوب في الأزمات والجائحات كأزمة كورونا مثلاً أو أزمة بيئية على سبيل المثال. ومن هذا الباب فلو افترضنا أننا خصصنا شهراً في العام لجمع أموال للوقف كما نفعل في الأزمات وأحياناً في بعض المواسم، وقوّمنا آلية الوقف في المجتمع، لكان خيراً دائماً له مفعوله المستمر وليس اللحظي.

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مجدداً، يجب البحث في فكرة وقف على مستوى محلي أو اتحادي لتغطية الفجوة بين القطاع العام، الذي يهدف إلى تطوير المصالح العامة، والقطاع الخاص، الذي يهدف إلى الربحية بشكل رئيسي. فالقطاع العام تحت ضغط الميزانيات المحدودة أحياناً والقطاع الخاص يشكو من ضعف الاقتصاد أحياناً أو ضغط المصاريف المترتبة عليه. في العقد الماضي كان يسمى هذا القطاع الداعم بالقطاع الثالث في الدول الغربية، أما اليوم فقد تطورت الدول الغربية وأحدثت القطاع الرابع.

القطاع الثالث كان يعني فقط المؤسسات غير الربحية التي تدعم المجتمع وكانت تصرف عليها من أعطيات الحكومة أو التبرعات الخاصة. أما القطاع الرابع فهو المؤسسات الربحية التي تهدف في نشاطها الأساسي إلى استحداث تطور اجتماعي أو مناخي أو خيري. وهذا ممكن أن ينطبق على المؤسسة الوقفية التي يكون هدفها ربحي وهدفها تطوير وتمكين المجتمع.

جدلياً، ممكن أن يقال إن هذا هو ما تفعله الحكومة حالياً عن طريق استثماراتها المستدامة لسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص. ولكن ماذا عن المؤسسات الاستثمارية السيادية في دولتنا.

لا شك في أن دولتنا الحبيبة انتهجت نهجاً سباقاً وعالمياً من ناحية الإدارة المالية وإدارة الميزانيات الحكومية. وأيضاً أسست منذ قيام الدولة صناديق سيادية استثمارية تستثمر في العالم أجمع وقد نجحت الدولة في إدارتها بشكل فذ؛ حيث إنها أصبحت من أكبر الصناديق في العالم. وهناك أمور ثلاثة لابد من معرفتها:

أولاً، أن هذه الصناديق استثماراتها أغلبها خارج الدولة وهذا هو هدف الصندوق، وهو أن تكون هناك أموال في الخارج تدعم الدولة في حالة حدوث أزمة اقتصادية على مستوى المنطقة أو الدولة نفسها وهذا ما يسمى ب Dry day fund أو Rainy day fund. فنفعها للاقتصاد المحلي محدود حين تستثمر الأموال.

ثانياً، عام بعد عام وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية يتزايد العبء على الحكومات التي تضطر للاقتراض.

ثالثاً، في ظل العولمة وتأثر الاقتصاد العالمي بكل حدث صغيراً كان أم كبيراً، أصبحت الأسواق المالية العالمية متقلبة بشكل أكبر وبالتالي يستعصي على المؤسسات المالية والحكومات الاستفادة من استثماراتها في الخارج إذا أرادت التخارج منها أو تسييلها. وهذا ما رأيناه خلال الأزمة الاقتصادية السابقة وأيضاً في جائحة كورونا.

إذاً، المؤسسة الوقفية خيرها في وطنها في استثماراتها وريعها في وطنها ومن أرباحها.

أخيراً، لا بد من البحث جدياً في مسألة تأسيس مؤسسة وقفية على مستوى دولة الإمارات وتشارك فيها الحكومة والمؤسسات والشركات والعوائل والأفراد. وتستثمر هذه الأموال في الدولة في العقارات والإنشاءات والمشاريع الصناعية والزراعية وفي الأسواق المالية، ولا يخفى على أحد كم من وظيفة ستنتج هذه المشاريع وكم من الأموال ستحرك في الاقتصاد فيستفيد الكثير في القطاع الخاص والعام على السواء.

وتصرف أرباح وريع هذه المشاريع والشركات وأرباح الأسهم والصكوك في مصارف الوقف التي يحددها مجلس أمناء الوقف في بناء المستشفيات والمدارس والمشاركة في معاشات الموظفين في هذه المؤسسات وإنشاء الطرق وبناء السكن للمواطنين والبحوث والتنمية والإنفاق على أوجه الخير.

إنها منظومة اقتصادية كاملة تدعم الاقتصاد من أوجه عدة. ولابد على الحكومة أن تتبنى هذا الصندوق من حيث التأسيس والدعم، لكي يكون له الأثر البالغ في المجتمع والاقتصاد. وهذا واضح جلي في كثير من الأفكار التي تبنتها دولتنا الحبيبة وقيادتنا الحكيمة ثم رأينا كيف انتفضت المؤسسات والشركات والأفراد لدعم هذه الأفكار. ذلك لأن أغلب الأوقاف التي تأسست في السابق، سواء كانت صناديق أو أصولاً، من قبل بعض الأفراد أو المؤسسات بقي تأثيرها محدوداً في المجتمع.

وإن كان أول الغيث قطرة ورحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وإذا بدأنا هذا الوقف اليوم بإدارة فذة وحوكمة قوية ونية صادقة، سيكون حجمه كبيراً. يكفي أن نعرف أن وقف جامعة هارفرد العريقة الذي بدأ في عام 1638، أي بعد عامين من تأسيس الجامعة، ثم أنشئت شركة هارفرد الإدارية لإدارة صندوق الوقف في عام 1974، فقد أصبح حجم الوقف اليوم أكثر من 40 مليار دولار وينفق سنوياً ما يقارب الملياري دولار على الجامعة.

* خبير مصرفي