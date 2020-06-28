تعاون مشترك لضمان تجربة سياحة وسفر آمنة في دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أنور داود

أطلق القطاع السياحي في دبي مبادرات متعددة لضمان تجربة السياحة الآمنة في المدينة من خلال تبني أفضل الإجراءات لضمان أقصى درجات الصحة والسلامة للسياح والزوار من السوق المحلية والدولية، وذلك انطلاقاً من حرصه على مواكبة المتغيرات في صناعة الضيافة والتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد مع تفشي وباء كورونا «كوفيد 19»، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه دبي لعودة السياح والزوار الدوليين اعتباراً من 7 يوليو /تموز 2020.

كما بادرت كل من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«مطارات دبي» التي تعتبر شريكاً أساسياً للقطاع السياحي في دبي، في تعزيز سلامة وأمان السفر عبر منظومة الطيران من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، وذلك لضمان سلامة وصحة عملائها وموظفيها.

وأصدرت الجهات المختصة في دبي مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وبلدية دبي مجموعة من القواعد الإرشادية والإجراءات التي يجب اتباعها في القطاع السياحي وخاصة في المنشآت الفندقية والوجهات الترفيهية وذلك لضمان صحة وسلامة النزلاء.

وأطلقت الجهات المختصة ضوابط حول الأنشطة والعمليات والتي ينبغي اتباعها من قبل المنشآت الفندقية بما يضمن صحة وسلامة النزلاء ومرتادي المرافق وتتمحور حول أساسيات التباعد الجسدي، وتنظيف الغرف وتعقيمها، وفحص الموظفين والنزلاء، وبروتوكولات التنظيف والتعقيم العامة، إضافة إلى أساسيات عمل المطاعم والمقاهي، والمسابح والشواطئ والنوادي الصحية وغيرها.

Advertisements

جاهزية «دبي للسياحة»

وأكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، جاهزيتها لاستقبال الزوار والسُيّاح، وفق البروتوكولات المُعتمدة، بشأن حركة الطيران والسفر، والتي تراعي الحفاظ على سلامة جميع المسافرين، ومن بينهم الزوار والسُيّاح، ومنذ لحظة وصولهم إلى مطارات دبي، وخلال فترة إقامتهم في المنشآت الفندقية والسياحية، مع التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من قبل الدائرة.

وبدورها، أطلقت مجموعة فنادق عالمية ومحلية مبادرات صحية تتضمن إجراء سلسلة من عمليات التطهير والتعقيم في المنشآت الفندقية وجميع مرافقها، من خلال الدخول في شراكات مع شركات صحية متخصصة في عمليات التعقيم والتطهير. كما اتجهت الفنادق إلى تسهيل دخول العملاء والنزلاء من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالفنادق من أجل إمكانية تسجيل الدخول والخروج من الغرفة الفندقية، ودفع الرسوم من دون الحاجة إلى التعامل مع موظف الاستقبال.

وأكدت «دبي للسياحة» أن شركاءها أبدوا التزاماً كبيراً لاستئناف الأنشطة السياحية بشكل تدريجي، بحيث تكون جاهزة لاستعادة الزخم مرة أخرى، بالتزامن مع استئناف حركة الطيران واستقبال الزوار والسياح مرة أخرى في الإمارة.

كما تؤكد «دبي للسياحة»، دعمها الكامل للشركاء خلال هذه الفترة الاستثنائية، بما يضمن التعافي التدريجي للقطاع، واستعادة ثقة الزوار والمسافرين، لتبقى دبي في طليعة وجهات السفر الرائدة في العالم، التي يرغبون بزيارتها.

وافتتحت الوجهات الترفيهية التي تشتهر بها دبي مثل الحدائق المائية والحدائق الترفيهية إضافة إلى المنتجعات ومراكز التسوق ومواقع الترفيه المتنوعة أبوابها أمام الزوار والسياح.

وتتخذ المدينة تدابير وإجراءات مدروسة بعناية لإعادة افتتاح قطاعاتها الاقتصادية المختلفة على مراحل، مع محافظتها على الالتزام بضمان السلامة العامة لسكان وزوار المدينة. وقد وضعت دبي إلى جانب تأكيدها على أهمية الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات طوال الوقت لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، إرشادات تفصيلية لإعادة افتتاح الأنشطة التجارية لمختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة، بما في ذلك قطاع الضيافة، مع التأكيد على أهمية المحافظة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها فنادق المدينة والتي تراعي كل ما من شأنه حماية صحة وسلامة روادها في جميع الأوقات.