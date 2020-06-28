«سوديكسو» تطلق برنامجها العالمي للازدهار

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أعلنت شركة «سوديكسو» العالمية المختصة بتقديم خدمات جودة الحياة، عن إطلاق برنامجها العالمي «رايز وذ سوديكسو»، لتلبية احتياجات أعمالها في الإمارات وللمساعدة في التكيف مع الواقع الجديد. وستعمل الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، على تطبيقه لاحقاً على صعيد المنطقة لدعم عملائها في 600 موقع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ومساعدتهم على التعامل مع التحديات الصحية والتشغيلية التي فرضها «كوفيد-19».

وقال رشيد نجيم، الرئيس التنفيذي للشركة: «مع اتساع رقعة تواجدنا العالمي وانتشار أعمالنا في 67 دولة، تألقت دولة الإمارات في جودة إدارة هذه الأزمة غير المسبوقة».

وأضاف: «نفخر في الشركة بالمساهمة التي نقدمها ضمن جهود إعادة افتتاح الأعمال بشكل كامل، وبعد وضع ومراجعة أفضل الممارسات والتنسيق المستمر مع عملائنا في المنطقة من شركات ومؤسسات صحية وتعليمية ومنشآت الطاقة البرية والبحرية».