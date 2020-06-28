شكرا لقرائتكم خبر عن «سوديكسو» تطلق برنامجها العالمي للازدهار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «سوديكسو» العالمية المختصة بتقديم خدمات جودة الحياة، عن إطلاق برنامجها العالمي «رايز وذ سوديكسو»، لتلبية احتياجات أعمالها في الإمارات وللمساعدة في التكيف مع الواقع الجديد. وستعمل الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها، على تطبيقه لاحقاً على صعيد المنطقة لدعم عملائها في 600 موقع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، ومساعدتهم على التعامل مع التحديات الصحية والتشغيلية التي فرضها «كوفيد-19».
وقال رشيد نجيم، الرئيس التنفيذي للشركة: «مع اتساع رقعة تواجدنا العالمي وانتشار أعمالنا في 67 دولة، تألقت دولة الإمارات في جودة إدارة هذه الأزمة غير المسبوقة».
وأضاف: «نفخر في الشركة بالمساهمة التي نقدمها ضمن جهود إعادة افتتاح الأعمال بشكل كامل، وبعد وضع ومراجعة أفضل الممارسات والتنسيق المستمر مع عملائنا في المنطقة من شركات ومؤسسات صحية وتعليمية ومنشآت الطاقة البرية والبحرية».
كانت هذه تفاصيل خبر «سوديكسو» تطلق برنامجها العالمي للازدهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.