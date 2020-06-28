«البلاد» السعودية تشتري العقود الفعليــة فــي بورصـة دبـي للذهـب

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن شراكتها مع شركة البلاد المالية لتقديم بيانات التسعير لصندوقها المتداول للمتاجرة بالذهب المتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الذي أطلقته الشركة مؤخراً. ويستخدم هذا الصندوق المُدرج في السوق المالية السعودية «تداول» بيانات سعر عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع كمؤشر استرشادي، وهو أول صندوق استثماري متداول في المنطقة مدعوم فعلياً بالذهب ومتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ومنذ إطلاق الصندوق في مطلع هذا الشهر، استثمرت«البلاد المالية» 780 كيلوجراماً من الذهب تبلغ قيمتها نحو 42,67 مليون دولار.

وسيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 95% من صافي أصوله في الذهب الفعلي عبر شراء عقود الذهب الفورية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع، بحيث تخزّن سبائك الذهب في خزانة مؤمّنة في إمارة دبي. وهذا المنتج مخصص للمستثمرين الأفراد بشكل أساسي.