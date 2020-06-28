«غـرفة الشـارقة»: مواجـهة «كـورونا» تضـاف إلى إنجـازات الإمـارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



هنأت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، دولة الإمارات قيادة وشعباً بمناسبة الإعلان عن اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة والسماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد، كما أثنت على الجهود الوطنية التي قدمها أبطال خط الدفاع الأول، مؤكدة أن ما تحقق خلال الأشهر الماضية هو إنجاز يضاف إلى إنجازات الإمارات التي لا حصر لها.وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن ما قدمه أبطال خط الدفاع الأول مثل نموذجاً رائداً في العطاء الإنساني من أجل صون سلامة وصحة أفراد المجتمع من خلال تضحياتهم وجهودهم النابعة بشكل أساسي من نهج القيادة الرشيدة التي جعلت الإنسان على رأس أولوياتها، وشكّلت قدوة للجميع في العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة لكل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وضمان عيشه بأمن وأمان وسلامة على هذه الأرض الطيبة.

ولفت العويس إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بعودة الموظفين للعمل من المقار الحكومية بنسبة 50 % تمثل خطوة مهمة على طريق عودة الحياة إلى طبيعتها.



بيئة آمنة



من جانبه أكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الأزمة الحالية هي تحد حقيقي لأي دولة في العالم، وقد استطاعت دولة الإمارات التقليل من تداعياتها على جميع القطاعات، ويعود الفضل في ذلك لوجود قيادة رشيدة استثمرت في الكفاءات الوطنية وراهنت عليها.