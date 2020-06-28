شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات وظيفية مهمة للحفاظ على قوام الشركة خلال وبعد الأزمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هناك جو عام من القلق يسود بين الرؤساء التنفيذيين وأصحاب المنشآت، صغيرة كانت أم كبيرة، بشأن حقيقة الأزمة وفترة الانكماش التي ستتبعها.

هو شعور مبرر ينتابهم بشكل عام، ولكن عليهم ألا ينسوا أن فترة الانكماش تعد فرصة رائعة للنمو. وبالتالي فإن هذا التحدي لا ينطوي على تجاوز هذه الفترة فحسب، وإنما على الحفاظ على الشركة قائمة والعمل على إعادة تنظيم أعمالها وجدولة خططها ووضع الأولويات، بهدف تحقيق النجاح السريع على جميع الصعد بعد الركود الحاصل.

يعتمد ذلك على القرارات التي يجب عليك اتخاذها اليوم بخصوص موظفيك باعتبارك مسؤولاً عن العمل. قد لا يكون بعض هذه القرارات واضحاً تماماً، أو لا يلقى صدىً رحباً عند البعض ولكنك مضطر لاتخاذها. وبحسب ريبيكا هومكيز، من هارفادر بزنس، تنقسم القرارات المتعلقة بالموظفين إلى أربع فئات:

تحديد الغاية أو الغرض

بمجرد ضمان قدرتك على الحفاظ على الشركة قائمة، يجب عليك تحديد الأقسام المتوقفة عن العمل مؤقتاً وإعادة تحديد الغرض منها بسرعة. سواء كانت مصانع أو خطوط إنتاج أو حتى موظفين. يعتبر هذا النهج استراتيجياً لسبب بسيط، فالتفكير في الأعمال التي يمكن أن يؤديها موظفوك في ظل الأزمات سيجذب انتباهك إلى القطاعات المتجاورة والشراكات الاستراتيجية المحتملة لمرحلة ما بعد الأزمة.

ابدأ التفكير فيما قد يحتاج إليه بلدك أو مجتمعك لمساعدته على تجاوز الأزمة. مثل العديد من الشركات العالمية التي حولت مصانعها إلى خطوط إنتاج أجهزة تنفس اصطناعية ومعقمات يدين، كما لجأت الشركات التي تمتلك معدات حياكة إلى إنتاج الكمامات الطبية.

لا بأس إن تم اتباع مبدأ إقراض الموظفين واقتراضهم، فإذا كنت تدير سلسلة من متاجر البيع بالتجزئة التي أجبرت على إغلاق متاجرها، يمكنك إرسال موظفيك للعمل في شركة أخرى بشكل مؤقت بدلاً من منحهم إجازات. وفي حال كان لديك سائقون اعتادوا توصيل الإمدادات إلى المطاعم، يمكنهم توصيل منتجات شركات مماثلة إلى المنازل بدلاً من ذلك. حدد ما إذا كان يجب أن تكون مقرضاً للموظفين أو مقترضاً لهم وهوية الشركات أو القطاعات التي ترغب في التعامل معها وفق هذا النهج.

تعزيز الاندماج والتواصل

إن التواصل مع الموظفين من الناحية الاستراتيجية مهم جداً، وينطوي جزء من مرحلة الحفاظ على الشركة قائمة على إشراك موظفيك وإدماجهم وضمان وجود تواصل واضح ومتناسق معهم، وإجراء لقاءات مراجعة متكررة. وألا يكون الهدف من التواصل مناقشة أمور الإدارة والعمل التفصيلية فقط، بل أيضاً الحديث عن أمور الرفاهية والوضع الحاصل وآخر التطورات وما إلى ذلك..

تعتمد كيفية إدارة نهج التواصل على وضع الشركة اليوم، هل أعمالها ثابتة ونشطة، مثل توصيل طلبات الطعام والبقالة أو إدارة أنظمة التعليم التكنولوجية الحديثة عن بعد؟ أم أنها متوقفة عن العمل بشكل مؤقت وبدأت حالة الذعر تتسلل إلى قلوب أصحابها، مثل قطاع الضيافة أو السياحة والسفر؟ وربما تكون أعمال الشركة ما زالت قائمة لكنها تباطأت بشكل ملحوظ. إذا كان لديك مزيج من هذه الحالات أو إحداها فتأكد من اتباع نهج عملي متناسق وواضح في التواصل مع الموظفين شرط أن يلائم هذا النهج احتياجات كل مجموعة منهم.

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ينصح بتعيين شخص تنطوي مهمته على الاهتمام بقضايا اندماج الموظفين ورفاههم خلال الأشهر الستة المقبلة.

التعلم والاكتساب

سيميز التعلم أولئك الذين ستزدهر أعمالهم، فبالنسبة للعمال الذين لا يشاركون في العمليات المهمة أو الدقيقة للشركة، والذين لم يحصلوا على إجازات، يمكن تشجيعهم على فكرة التعلم المشترك بين الأقسام. ونظراً إلى استمرار فريق المبيعات بمزاولة أعماله القائمة على التواصل مع الزبائن من المنزل وإجراء عمليات البيع عن بعد هذه الأيام، من المفترض أن يكون لدى أعضاء الفريق وقت أكثر من المعتاد خلال الأسبوع. ويمكنهم قضاء هذا الوقت أو ما تبقى منه مع موظفي خدمة العملاء لفهم سمات الزبون المثالي بشكل أفضل أو المساعدة على إعداد برامج للزبائن. ضع قائمة باحتياجات التعلم المطلوبة في كل قسم، واستغل هذا الوقت مع موظفيك لتلبية هذه الاحتياجات.

حث موظفيك على تخطي الأساسيات واطلب منهم التفكير في الأسلوب الذي قد تتبعه الشركات المنافسة في تحدي كل جانب من جوانب سلسلة القيمة وكيفية تحقيق النجاح. والفشل في اتباع ذلك النهج يعني أنك تفترض أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بداية العام، وأن بإمكاننا مزاولة أعمالنا مثل السابق. وهذا أمر مستحيل على الأقل خلال الفترة القريبة القادمة.

تسريح الموظفين

في حال خذلتك محفظتك المالية خلال هذه الأزمة وبدأت تنفق من رأس المال أو على وشك، فمن المحتمل أن تضطر إلى تسريح بعض الموظفين في الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا ضربت البلاد موجة ثانية من الفيروس وتزايدت الضغوطات نتيجة إجراءات الإغلاق الحاصلة أو التي ستحصل مجدداً وتوابعها على الاقتصاد.

تعتبر عملية تسريح العمال مهمة صعبة ومرهقة عاطفياً، إلا أن مواجهتها تعد جزءاً من مهامك كقائد. ويجب أن تكون مهمة الحفاظ على الميزانية العمومية وعلى شركتك قائمة أهم أولوياتك. وفي حال كانت هذه الأولوية تستلزم تسريح الموظفين، فمن واجبك اتخاذ هذه الخطوة. وفي حال فشلت في تسريحهم، فأنت تعرض السلامة المالية للشركة للخطر ومن المحتمل أن يبقى موظفوك دون عمل ودون راتب.

تأكد من فهم المؤشرات الاقتصادية لكل قسم قبل تسريح العمال. فمن الضروري اتباع هذا الإجراء بشكل مباشر دون أي تأخير. ومن المهم أيضاً أن تعمل على طمأنة موظفيك المتبقين بأن هذا التسريح هو الوحيد الذي تتوقعه في الوقت الحاضر. فالعمل ضمن شركة لديها جولات متعددة من عمليات التسريح أمر محبط وصعب للغاية، وقد يثير قلقل الموظفين ويشتت ذهنهم ويؤثر في إنتاجهم وكفاءتهم والأهم ولائهم للشركة وصاحب العمل.

في حال اضطررت إلى اتخاذ هذا القرار عليك أن تكون سخياً معطاءً أيضاً مع من سيغادر قدر الإمكان.

لا يمكن دائماً حماية الوظائف، ولكن يمكن حماية الموظفين الذين غالباً ما يكونون أكثر الأصول استراتيجية في الشركة.