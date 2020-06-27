شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة السيارات: واردات موديلات 2021 ستنخفض بنسبة تصل الى 30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن الأبيض عضو شعبة السيارات بالجيزة أنه من المتوقع أن تنخفض واردات السيارات لعام 2021 بمعدلات قد تصل الى 30 % عن العام الجارى وذلك لعدة أسباب أولها ازمة كورونا وما تلاها من تبعات حيث انخفضت مبيعات السيارات لهذا العام بنسبة وصلت 40 %.

وأضاف الأبيض فى تصريح ل"الخليج 365 " أن معظم الوكلاء لديهم كميات كبيرة من سيارات العام الحالى لم تبع ولذلك من الصعب جدا ان يكون هناك تعاقدات كبيرة خلال العام المقبل حتى يتم الانتهاء من المخزون الذى لديه من السيارات.

وتابع : أسعار السيارات مازالت مستقرة باستثناء بعض الخصومات التي تقدمها بعض المعارض هي لا تتجاوز نسبة الـ2٪ من ثمن السيارة الفعلي، موضحا أن أعلى نسبة تخفيض في سعر سيارة كانت إحدى السيارات الألماني وشهدت خصم 20 ألف جنيه من ثمن السيارة، دون ذلك الأسعار مستقرة في السوق.

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وأوضح الأبيض أن المرحلة التي تلت إعلان الدولة عن فتح التراخيص وبداية العمل بوحدات المرور مرة أخرى إضافة إلى مكاتب الشهر العقاري ساعدت على عودة الحياة مرة أخرى لمعارض السيارات، بما يقلل من خسائر المعارض خلال الفترة من مارس وإعلان الإجراءات الاحترازية وحتى منتصف شهر مايو والإعلان عن عودة عمل الهيئات الحكومية.

والجدير بالذكر أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ، رصدت تراجع حجم استيراد سيارات الركوب خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019، وسجلت واردات سيارات الركوب 169 مليون و303 ألف دولار، مقارنة بنحو 186 مليون و132 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 16 مليون و829 ألف دولار.

وفى نفس السياق، حققت واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة تراجعا ملحوظا في شهر مارس الماضي، حيث بلغت 359 مليون و901 ألف دولار، مقابل 491 مليون و697 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 131 مليون و796 ألف دولار.