شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات كورونا الرابحة..خالد عبد الله يرفع حصص بـ5 شركات بعد تدنى أسعار الأسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الفرص تولد من رحم الأزمات".. قاعدة استثمارية معروفة سبق أن نفذها كبار رجال البيزنس في العالم، وحققوا من ورائها مليارات، أبرزهم الأمريكى وارين بافيت والذي استغل الأزمة المالية العالمية عام 2008، فى الاستثمار ببنك جولدمان ساكس- الذى تورط فى إشعال أزمة الرهن العقارى وقتها- واستثمر بضعة ملايين دولارات فى شركة جنرال إلكتريك، وضخ أموال فى بنك أوف أمريكا، وهناك أمثلة مصرية أيضاً منها رجل الأعمال وليد زكي والذي استثمر خلال ثورة يناير في شراء حصص بعدد من الشركات التي تملك أصول ضخمة، وأصحبت مجموعته بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية من كبرى الشركات في مصر.

وفي أزمة فيروس كورونا الحالية، نجح رجل الأعمال خالد عبد الله في شراء حصص بعدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وتمتلك أصولاً ضخمة مستغلاً التراجع الكبير في أسعار الأسهم بسوق المال المصرية جراء جائحة كورونا، ورغبة بعض كبار الملاك في بيع حصصهم، ونجح "عبد الله" في شراء حصص بشركات تعمل بقطاعات مختلفة منها الفنادق والسياحة والتأمين والتصنيع الغذائي.

واستحوذ خالد عبد الله من خلال شركته تكنوليس للتأجير التمويلي، على حصة 13.06% بشركة المهندس للتأمين مقابل نحو 121 مليون جنيه، وجمع تلك الحصة من خلال شراء حصص صغار المساهمين، واستحوذ على حصة 12.624% من المجموعة المصرية العقارية مقابل أكثر من 15 مليون جنيه ، ويضم هيكل ملكية شركة المجموعة بنكي الأهلي المصري وقناة السويس.

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وفي قطاع الفنادق والسياحة، استحوذ خالد عبد الله على حصة 10.04% بشركة مصر للفنادق مقابل أكثر من 15 مليون جنيه، عبر شراء جزء من حصة شركة مصر للتأمين، وتملك الشركة فندقين على النيل وبمدينة ذهب، واستحوذ أيضاً على حصة 10.10% بشركة شارم دريم للاستثمار السياحي، ويضم هيكل ملكية شركة المجموعة بنكي الأهلي المصري وقناة السويس.

واختتم خالد عبد الله صفقاته بشراء حصة 5.21% بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، ويضم هيكل ملكيتها بنك فيصل الإسلامي وشركة كوكاكولا مصر.

وتأسست مجموعة بيت الخبرة، التى يترأس مجلس إدارتها خالد عبد الله في عام 1949، وتعمل فى السوق المحلية بخبرة امتدت لـ 80 عامًا، وتمتلك المجموعة عدة أذرع استثمارية، منها بيت العمارة للهندسة المعمارية، التي تأسست في 1984، وشركة المعمارية للإنشاءات والتجارة، التي تأسست في 1985، بالإضافة إلى نشاط التجارة والتوكيلات، وشركة مصر تريدنج للتجارة والاستيراد، وتكنوليس للتأجير التمويلي، والاستشارات الضريبية، والفراعنة لصناعة الأسمنت، والمصريين للتمويل العقاري، والمصريين للتخصيم، بالإضافة إلى النشاط الزراعي.

ويدير مجموعة بيت الخبرة، عدداً من كبار المسئولين السابقين على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية.