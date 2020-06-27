شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين يبرز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى نمو الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة للمشروعات الصغيرة، شارك اليوم الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، عبر الفيديو كونفرانس، في أولى جلسات السلسلة النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد و الأستاذ محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك و المهندس ابراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية و خبير التكنولوجيا و التنمية المهندس شريف دلاور وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيةالصغر.
تناولت الجلسة تأثيرات الجائحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف إلقاء الضوء على قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومساهمته في التنمية. تحدث د. محمود محيي الدين عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إتاحة فرص العمل والنمو أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض الدكتور محمود محيي الدين نتائج المسح الدولي الذي قام به مركز التجارة الدولية حول أهم مطالب المشروعات الصغيرة و المتوسطة في ظل جائحة كورونا و الركود العالمي و مطالب المشروعات المتمثلة في المساندة المالية و التيسير الائتماني والضريبي و تفعيل برامج حماية العاملين في هذه المشروعات صحياً و ماليا.
وأشار إلى ضرورة مواكبة جهود الدولة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتطورات السريعة فى متطلبات تطوير هذا القطاع مع النظر أن المنافسة اليوم هي في إطار عالمي من أجل جذب الاستثمارات والتطوير والابتكار، لافتا إلى مثال تطور كيفية تسجيل الشركات من فكرة الشباك الواحد إلى التسجيل الكترونياً عبر الانترنت.
كما ذكر أن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يهدف إلى نمو تلك الشركات وإزالة العقبات لكى تستمر و يتطور نشاطها وتشغيلاً، موضحًا أن هناك فرصاً كبرى لهذه الشركات شريطة أن تقوم الدولة في سياساتها العامة بإدراج أولويات التحول الرقمي و توطين التنمية و تحقيق المنافسة بين المحافظات في إزالة عوائق الاستثمار وأن يتحقق تطور ملموس في التصنيف الدولي للتنافسية و منافسة الأعمال بما ييسر عمل هذه الشركات.
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