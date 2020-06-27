شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات" توفر 2000 منحة مكثفة في 5 مدن ببرامج تلائم هويتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 2000 منحة مكثفة لشباب مصر داخل محافظات دمياط والمحلة ودهب وسيوة وأسوان، من خلال إتاحة برامج تلائم هوية أعمال مكان المنشأ وبما يتلائم مع النشاط الصناعي واحتياجات كل محافظة، منها دورات متخصصة في التصميم ثلاثي الأبعاد بمحافظة دمياط، برامج الانظمة المدمجة لشباب محافظة أسوان.

و تنفذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عددًا من المبادرات و الأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات الرقمية في مجالات التكنولوجيا ودعم منظومة الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال، وذلك لدعم استراتيجية الدولة وخططها لتحقيق التحول، الرقمي وبناء الانسان المصري لاسيما وأن الكفاءات الرقمية هي العنصر الفاعل في تسريع عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

ومن أبرز هذه المبادرات "مستقبلنا.. رقمي" تدريب 100 ألف فرد على مهارات المستقبل ووظائفه، وتأتي المبادرة في إطار العمل على تعزيز مكانة مصر على خريطة تكنولوجيا المعلومات ووضعها ضمن أكبر الدول المصدرة للخدمات الرقمية وإتاحة فرص عمل للشباب على نطاق واسع من خالل تأهيلهم على ممارسة الوظائف الرقمية الحرة.

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والمبادرة هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتدريب الشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات المتطورة من خلال أكاديمية افتراضية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تستهدف المنحة تدريب 100 ألف فرد في مجالات برمجيات الويب وعلوم البيانات والتسويق الالكتروني، ذلك من خلال مسارات تدريبية متخصصة تم إعدادها بالتعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية ويتم توفيرها على منصة يوداسيتي العالمية المتخصصة في مجال التعلم عبر الانترنت.

وتتيح المبادرة التدريب على أربعة مستويات هي الأساسي والمحترف والمتقدم والمتميز، بإجمالي 12 مسارًا تدريبيًا يغطي المهارات التكنولوجية الأكثر طلبًا محليًا وعالميًا وذات الاحتياج الأكثر نموًا، ذلك من أجل استيعاب أكبر عدد من المتقدمين على اختالف قدراتهم الفنية. وتتضمن المنحة تنفيذ كل متدرب لعدد من المشروعات التكنولوجية، مع توفير مراجعين لتصحيح هذه المشروعات وتقييمها، كذلك عقد مجموعات تعليمية بإشراف موجهين متخصصين لتشجيع نقل المعرفة بين المتدربين وعرض نماذج أعمال وتجارب ونماذج ناجحة للعمل الحر والعمل عن بُعد.