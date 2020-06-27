شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال تنظم ندوة مع رؤساء المكاتب التجارية بدول الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة الجمعية ندوة مع رؤساء المكاتب التجارية لدول الخليج العربى وتحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وذلك غدا الأحد.

‏وبحسب جدول أعمال الندوة فإن المهندس على عيسى سيلقى كلمة قصيرة ترحب بالحضور، كما يتحدث فى الندوة أحمد مغاورى وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى، ويتحدث فى الندوة رؤساء المكاتب التجارية فى دول الخليج العربى الدكتور الوزير المفوض التجارى كونان ادوارد رئيس المكتب التجارى المصرى فى دبى والمشرف على سلطنة عمان، و الوزير المفوض التجارى عمرو هزاع رئيس المكتب التجارى المصرى بجده، والوزير المفوض التجارى أحمد فاضل بديوى رئيس المكتب التجارى المصرى بالكويت .

تتطرق الندوة الى العديد من الموضوعات منها تحليل الوضع الاقتصادى فى دول الخليج فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية‏، وكذلك تجارب دول الخليج و الإجراءات الاقتصادية الاحترافية التى اتخذتتها فى مواجهة جائعة كورونا وكذلك القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من تلك الحكومات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشكلها الجديد القائم على التباعد الاجتماعى فى كافة القطاعات ومنها السياحة والصناعة والزراعة والتجارة والاستثمار والتطوير العقارى كما تتطرق لكيفية تعزيز الدور المصرى فى دول الخليج فى ضوء المتغيرات العالمية وأهمية عقد اجتماعات عبر الإنترنت مع منظمات الأعمال والغرف التجارية فى دول الخليج بصفة دورية لبحث فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال.