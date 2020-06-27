شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: تفعيل دمج الشركات مرتبط بموافقة الجمعيات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بشركات قطاع الأعمال العام ، أن تفعيل دمج الشركات في بعضها البعض مرتبط بموافقة الجمعيات العامة غير العادية ، سواء للشركات التى سيتم دمجها، أو الشركات التى سيتم دمج شركات أخرى فيها.

وتم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالدمج، والشركات التى سيتم دمجها التابعة للقابضة للتشييد هى شركتا أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية و المصرية العامة للمبانى فى شركة المساهمة المصرية العبد، ودمج شركتى القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والعامة للإنشاءات - رولان ، فى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، إن إجراءات دمج الشركات تتطلب موافقة الجمعيات العمومية، والتى يترأسها رؤساء الشركات القابضة ، ثم موافقة مجلس إدارة كل شركة على حده ، ثم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة المالكة للشركة التابعة .

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وأوضحت أن تجربة وزارة قطاع الأعمال العام ، لدمج الشركات حققت نجاحا كبيرا ، ولا سيما فى شركات القابضة للسياحة ، مثل صيدناوى مع بيع المصنوعات وبنزايون مع هانو الأزياء الراقية ، فيما لم يحقق دمج شركة العامة للورش الترسانة البحرية مع شركة ميتالكو المصرية للانشاءات المعدنية النجاح المنشود .

وأوضحت المصادر ، أن سبب عدم تحقيق شركة ميتالكو المستهدف يرجع إلى استمرار خسائر الشركة فى المقام الأول ، وصعوبة دخولها منافسة الصناعة مع القطاع الخاص ،لاحتياجها لعمليات تحديث للمصانع ، وهو ما دفع الشركة القابضة ؛للبدء فى إنشاء مصنع جديد لها ، مع استغلال أرضها في النشاط العقارى الفترة المقبلة .

يشار إنه جارى تنفيذ اجراءات دمج عدد من الشركات منها دمج شركة العربية للأساسات "فيبرو"، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، ودمج شركة العامة للمشروعات الكهربائية "إيليجكت" مع شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، ودمج شركة رمسيس لإدارة المشروعات مع شركة النصر للمبانى والانشاءات "إيجيكو".