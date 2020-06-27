شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش قضية سد النهضة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الاربعاء المقبل، ندوة عبر الانترنت، تحت عنوان "معضلة سد النهضة"، وذلك في حضور عدد من الخبراء والمتخصصين في القانون الدولي، والمياه، ويرأسها محمد قاسم الأمين العام للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، وتديرها الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.

ومن المقرر أن يشارك في اللقاء، الدكتور إبراهيم نوار الخبير الاقتصادي، والسفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، والدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة.

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وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس عبر الفيديو كونفرنس فى قمة أفريقية مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كل من رئيس وزراء السودان عبد الله الحمدوك ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد".

ونقلت وكالات الأنباء إشادة رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بنتائج اجتماعه عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، مع رئيسى مصر والسودان بشأن قضية سد النهضة، وكتب أبي، في تغريدة على "تويتر": "محادثات مثمرة للحلول الإفريقية حول ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الإفريقي"، وأعتبر أن "الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة".