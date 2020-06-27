شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تطلق غدا ثانى جلساتها حول ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الأحد ثان جلسات السلسلة النقاشية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في ظل جائحة كورونا العالمية، برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور مجموعة من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

يشارك في ثان جلسات السلسلة النقاشية التى ستعقد الأحد، المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق خليل، والدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس برامج الابتكار والتحول الرقمى.

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تأتى الجلسة الثانية تحت عنوان "الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية " وتركز على عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمى الذى أصبح مسارًا إجباريًّا وليس توجهًا اختياريا، وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة فى تنظيم الاقتصاد العالمى ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.

بجانب تسليط الضوء على عملية رقمنة الاقتصاد التى من شأنها المساهمة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، شريطة اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الاقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات فى البنية التحتية وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الإرتقاء بسياسات الابتكار، وتأتى أهمية الاقتصاد الرقمى لدوره في مساعدة المؤسسات فى الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلاً عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة فى تسويق المنتجات والخدمات فى جميع أنحاء العالم بما ينعكس على تنامى المنافسة والإنتاجية والابتكار.