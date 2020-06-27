شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 17 مليار دولار حجم العمل بالمنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم ، العديد من الأخبار المتنوعة منها إعلان محمد معيط وزير المالية اطلاق خدمات الكترونية جديدة بجانب الاعلان عن حجم الاستثمارات فى محور قناة السويس.

التخطيط: عدد العاملين بالمشروعات المتوسطة والصغيرة 5.8 مليون.. بث مباشر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة، لدعم العمل الحر ولتشجيع الشباب المصرى، على أن يكون "صانعا" للوظيفة و ليس مجرد باحث عنها، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع رواد 2030.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السعيد على هامش جلسة "ريادة الأعمال وتحديات التنمية الاقتصادية"، والتى تُعد أولى الجلسات في سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال و التنمية الاقتصادية، التى تعُقد برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

اتحاد الغرف التجارية وبنك مصر يطلقان مبادرة لمساندة رواد الأعمال

أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، عن تعاون جديد مع بنك مصر، لمساندة رواد الأعمال خلال الفترة القادمة.

واقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على محمد الإتربي رئيس بنك مصر، الاستفادة من الأفكار والرؤى الجيدة الموجودة في الغرف التجارية وبنك مصر، لربط الطرفين من خلال رابط دائم في كل غرفة على مستوى الجمهورية.

وقال "العربي" فى بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية، أن الغرف التجارية لها فروع في أماكن كثيرة بالمحافظات المختلفة، ولذلك لابد من الاستفادة من خبرات الطرفين، لتشجيع ريادة الأعمال بتبني مشروع متكامل لتشجيع ريادة الأعمال، وهذا في صالح بلدنا واقتصادنا القومي.

وزير البترول يصدر ضوابط العمل الجديدة بالقطاع

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كتابا دوريا اليوم ، موجه لكلا من وكلاء الوزارة وهيئة البترول وهيئة الثروة المعدنية والشركات القابضة وشركات القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الاستثماري، وذلك بالإشارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أنه يجوز للسلطة المختصة في كل جهة من الجهات إصدار ما تراة مناسبا لوضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين والمترددين عليها من اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ووضع المعايير اللازمة لكل منشأة من المنشآت التي تقدم خدمة للمواطنين لعودة نشاطها تدريجيا وفق حزمة من الأشتراطات مع استمرار العمل بكافة التدابير الإحترازية المتخذه بوحدات الجهاز الإداري للدولة .

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وطبقا للكتاب الدوري الذي أصدر اليوم ، وذلك في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذه من قبل قطاع البترول وكافة الجهات التابعة لمواجة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنة يتم العمل داخل قطاع البترول بإتباع التعليمات التالية.

وزيرة الصناعة: انتهاء الإنشاءات بـ"مرغم 2" وجارى تخصيص 204 وحدات للمستثمرين

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة - الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - انتهاء الأعمال التنفيذية والإنشائية بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بمدينة الإسكندرية، والمقام على مساحة 51 فدان حيث تم طرح الوحدات الإنتاجية بالمجمع للمستثمرين بإجمالي 204 وحدات صناعية بمساحة 144 متر مربع، وجاري حالياً إتمام إجراءات التخصيص.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم لمجمعي الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم بمدينة الإسكندرية، شارك في الجولة التفقدية المهندس إمام السعيد، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، ومحمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزى للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.

17مليار دولار كشف حساب المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية فى 5 سنوات

أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المطورون الصناعيون يعملون داخل المنطقة على تطوير وتنمية مساحة 239 كم2 بإجمالي استثمارات 17 مليار دولار وفرت ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل.

وتناول التقرير الصادر عن المنطقة الاقتصادية اليوم، أبرز المطورين في المنطقة الاقتصادية، ومنها شركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعي بمنطقة شرق بورسعيد تعمل على تنمية وتطوير مساحة 16 مليون م2، حيث تم تسليم 2 مليون م2 من المرحلة الأولى من أعمال تحسين التربة والانتهاء من أعمال الترفيق والبنية التحتية، وجاري العمل للانتهاء من تسليم باقى مساحة المرحلة الأولى خلال عام 2020، بالاضافة إلى شركة التنمية الرئيسية التى لها دور هام فى تنمية وتطوير مساحة 20 كم2 داخل منطقة العين السخنة وإدارة البنية الأساسية لها،حيث تم توقيع عقود نهائية لتطوير وتنمية مساحة حوالي 12,88 كم2 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التنمية والتطوير والتشغيل لكامل المساحة بنهاية عام 2030.

المالية: انطلاق التشغيل التجريبي للفاتورة الضريبية الإلكترونية 30 يونيو

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بمشاركة عدد من الشركات بدءً من 30 يونيو 2020، لافتاً إلى أن هذا يأتى فى إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، ومن ضمنها مشروعات تطوير المصلحة، والتى تعد من أهم أعمدتها الرئيسية منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمى، ومحاربة التهرب الضريبى، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح معيط، أن هذه المنظومة هى عبارة عن إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظياً بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، مؤكداً أن هذه المنظومة ستساعد على احكام المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات بعضها البعض، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظياً.