شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدى الشعراوي مدير عام الجمرك بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس الجاهزة والأحذية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على إخبارية مشتركة من سيد أبو خضير مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي و حسن عمر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وعلي عبد السميع رئيس قسم الامن الجمركي وإدارة البحث الجنائي نويبع بالإشتباه فى وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 690 ن ح لسنة 2020 أمتعة شخصية واردة من الإمارات بإسم ع. ا . ع والمحملة على السيارة رقم 6372/5392 واردة علي العبارة بريدج من ميناء العقبة الأردني ولم يتقدم صاحب الشأن إلا بعد إنذاره بتحويلها للبيوع والمهمل .

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من محمود حمزه مدير مجمع الوارد و محمد سيد الأهل مأمور الحركة و على عيد مدير التعريفة و محمد حجازى بمكافحة التهرب الجمركي و محمد البغدادي فتبين وجود 17592 قطعة ملابس جاهزة جديده متنوعة و9 رول أقمشة و 460 حذاء جديد و 34 شنطة مدرسية و 37 عبوة مستحضرات تجميل و 24 كاميرة مراقبة و10 جهاز بلاى استيشن مستعمل و 3 زجاجة خمور موزعة ومخبأة داخل كراتين وشكائر من لدائن منسوجة ومخفاة أسفل أدوات مطبخ ولعب أطفال بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها.

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وبلغت القيمة الجمركية 515 ألف و 15 جنيه .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 520 ألف و 5 جنيه .

قرر مجدى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 25 لسنة 2020 وحرره علي صالح ومحمود بسيوني بإدارة الشئون القانونية

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك والدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لدعم العملياتك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .