شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر ضوابط العمل الجديدة بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كتابا دوريا اليوم ، موجه لكلا من وكلاء الوزارة وهيئة البترول وهيئة الثروة المعدنية والشركات القابضة وشركات القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الاستثماري، وذلك بالإشارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أنه يجوز للسلطة المختصة في كل جهة من الجهات إصدار ما تراة مناسبا لوضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين والمترددين عليها من اي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ووضع المعايير اللازمة لكل منشأة من المنشآت التي تقدم خدمة للمواطنين لعودة نشاطها تدريجيا وفق حزمة من الأشتراطات مع استمرار العمل بكافة التدابير الإحترازية المتخذه بوحدات الجهاز الإداري للدولة .

وطبقا للكتاب الدوري الذي أصدر اليوم ، وذلك في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذه من قبل قطاع البترول وكافة الجهات التابعة لمواجة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنة يتم العمل داخل قطاع البترول بإتباع التعليمات التالية.