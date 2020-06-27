الاقتصاد

وزير البترول يصدر ضوابط العمل الجديدة بالقطاع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير  البترول والثروة المعدنية  كتابا دوريا اليوم ، موجه لكلا من وكلاء الوزارة وهيئة البترول وهيئة الثروة المعدنية  والشركات القابضة وشركات القطاع العام  والقطاع المشترك والقطاع الاستثماري، وذلك  بالإشارة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء  والمتضمن أنه يجوز للسلطة المختصة في كل جهة من الجهات إصدار  ما تراة مناسبا لوضع الضوابط  اللازمة  لحماية  العاملين والمترددين عليها  من اي تداعيات محتملة  لفيروس المستجد  ووضع المعايير اللازمة لكل منشأة  من المنشآت التي تقدم خدمة للمواطنين  لعودة نشاطها تدريجيا  وفق حزمة من الأشتراطات  مع استمرار العمل بكافة التدابير الإحترازية  المتخذه بوحدات الجهاز الإداري للدولة .

 

وطبقا للكتاب الدوري الذي أصدر اليوم ، وذلك في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذه من قبل قطاع البترول  وكافة الجهات  التابعة لمواجة  جائحة   وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنة يتم العمل  داخل قطاع البترول  بإتباع التعليمات التالية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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