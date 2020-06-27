شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو بكر مستشارا قانونيا لشركة لاند مارك للمقاولات في مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت شركة لاند مارك أحد أهم وأكبر شركات المقاولات في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المحامي الدولي خالد أبوبكر كمستشار قانوني للشركة في مصر والدول العربية.

يأتي هذا المنصب بتعيين الدكتور خالد أبو بكر للاستعانة بخبرته الواسعة في مجال الاستشارات القانونية الدولية التي امتدت لأكثر من 25 عام في عدد من المناصب حيث انه عضو الاتحاد الدولي للمحامين في باريس، وأحد المحامين المصريين المترافعين أمام المحاكم الدولية ومحام معتمد لدى القنصلية الفرنسية بالقاهرة، والسفارة الكندية بالقاهرة، وسفارة الكوت ديفوار(ساحل العاج) في مصر والسودان، ووكيل المؤسسين والمستشار القانوني للعديد من الشركات الأوروبية والعربية.

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الجدير بالذكر ان شركة لاند مارك للمقاولات قد تأسست في عام 2006، وتعتبر أحد اكبر شركا المقاولات المتخصصة في أعمال انشاء محطات المياه والصرف وخطوط الانابيب كما قررت الشركة مواكبة الطفرة الحالية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية لعدد من اهم مقدمي خدمات الاتصالات والشبكات في مصر مثل إريكسون وغيرها باستثمارات كبري.