شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية وبنك مصر يطلقان مبادرة لمساندة رواد الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، عن تعاون جديد مع بنك مصر، لمساندة رواد الأعمال خلال الفترة القادمة.

واقترح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على محمد الإتربي رئيس بنك مصر، الاستفادة من الأفكار والرؤى الجيدة الموجودة في الغرف التجارية وبنك مصر، لربط الطرفين من خلال رابط دائم في كل غرفة على مستوى الجمهورية.

وقال "العربي" فى بيان صادر عن اتحاد الغرف التجارية، أن الغرف التجارية لها فروع في أماكن كثيرة بالمحافظات المختلفة، ولذلك لابد من الاستفادة من خبرات الطرفين، لتشجيع ريادة الأعمال بتبني مشروع متكامل لتشجيع ريادة الأعمال، وهذا في صالح بلدنا واقتصادنا القومي.

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من جانبه وافق محمد الإتربي على مقترح المهندس إبراهيم العربي، واتفق الطرفان على تنظيم لقاء ثنائي للاتفاق على سبل إقامة المشروع لدعم ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال مشاركة الطرفين اليوم السبت في الجلسة الاولي من سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الاعمال و التنمية الاقتصادية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي تستمر لمدة اسبوع من خلال الانترنت عبر تطبيق زوم zoom".

ياتي ذلك في الوقت الذي كشف فيه المهندس ابراهيم العربي ان هناك مباحثات مكثفة بين اتحاد الغرف التجارية و"اليونيدو" لتدشين مشروع حضانات لريادة الاعمال بالغرف التجارية والبداية ستكون في 5 غرف تجارية كتجربة يتم تعميمها بعد ذلك علي باقي الغرف علي مستوي الجمهورية.