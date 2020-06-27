شكرا لقرائتكم خبر عن هالة السعيد : حصر الواردات ووضع خطة لتوطينها خلال المرحلة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم حصر شامل للورادات المصرية، وجارى حاليا العمل بشكل جادى على دراسة المنتجات التى يمكن أن يتم توطينها محليا وذلك من أجل تقليل الواردات من الخارج، لافتة إلى أن هذا سيدعم الصناعة المحلية وإحلال الصناعة المحلية بديلا عن المستورد .

وأضافت هالة السعيد، خلال اجتماع حول ريادة الأعمال عبر الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من أساتذة كليات الاقتصاد فى الجامعات المصرية أن معدلات النمو المتوقع تحقيقها فى الربع الأخير من عام 2019 – 2020 وذلك فى ظل أزمة كورونا هو 3.7 % ، مشيرة الى أنه فى حال استمرار أزمة كورونا سيصل معدل النمو بين 3 – 3.5 % وهذا بشكل تقديرى .

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كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، قد قالت إن دعم وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال يحظى باهتماما خاصا من قبل الحكومة المصرية، إذ يظهر ذلك جليا فى تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم. وأكدت أن دور حاضنات الأعمال يكمن فى تحويل فكر الشباب من باحث عن وظيفة إلى "صانع" وظيفة.

وأكدت هالة السعيد، إن دعم وتشجيع حاضنات وريادة الأعمال يحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة المصرية، إذ يظهر ذلك جليا فى تهيئة المناخ لشباب رواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم.