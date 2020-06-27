شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر أسعار للنفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل آخر تحديث لأسعار النفط بالأسواق العالمية خلال جلسات التداول أمس الجمعة، 41.02 دولار لخام برنت، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 38.49 دولار للبرميل، حيث شهدت أنشطة عقود خام برنت الأجلة انخفاضا بمقدار 1% علي أساس أسبوعي، وكذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاضا بمقدار 1.6%.

ووفقا للتقارير العالمية جاءت تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد بتأثير مباشر علي أسواق النفط، حيث شهدت أسعار النفط تذبذبا خلال جلسات التداول منذ أمس مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالرغم من تجدد آمال المستثمرين بشأن تعافي الطلب علي النفط وذلك بدعم من بعض المؤشرات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية ومكتب الإصحاء الأمريكي والتي أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة.

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وأفادت بيانات رسمية، بأن واردات النفط الخام الألمانية انخفضت بنسبة 11.3% فى فترة أوج قيود العزل العام فى أبريل ، فى حين لم تتراجع الواردات فى الفترة من يناير إلى أبريل إلا بنسبة 0.1% مقارنة بنفس الفترة فى 2019 ، وأظهرت إحصائيات شهرية أصدرها مكتب التجارة الخارجية التابع للمكتب الاتحادى للشئون الاقتصادية والرقابة على الصادرات أن الكميات التى استقبلتها ألمانيا فى أبريل بلغت 6.9 مليون طن، وبلغ إجماليها على مدار الشهور الأربعة 28.1 مليون طن وفقا لرويترز .

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجارى وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.