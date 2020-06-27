شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه مبيعات 3 شركات ألبان خلال الربع الأول بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع الإقبال الضخم من المواطنين لتخزين المنتجات الغذائية فى بداية أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى تحقيق كبرى شركات الأغذية مبيعات قياسية رغم تأثرها بانخفاض الطلب من الفنادق والمطاعم، التى توقفت نشاطها جزئياً، وكان لافتاً أن وصلت مبيعات الجبنة فى 3 شركات نحو مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقعات تلك الشركات بوصول مبيعاتها إلى مستويات قياسية نهاية العام.

وبحسب بيانات 3 من كبرى شركات إنتاج الجبنة المدرجة بالبورصة المصرية، حققت مبيعات الجبنة نحو مليار جنيه خلال 3 شهور فقط، حيث سجلت مبيعات الجبن الأبيض بشركة عبور لاند 551.3 مليون جنيه من إجمالى مبيعاتها وبلغت 582.8 مليون جنيه خلال الربع الأول، وتمتلك الشركة وحدها 15 خط إنتاج للجبن الأبيض بحصة سوقية تتجاوز 40%، وتستهدف زيادة مبيعاتها بنسبة 4% مع نهاية العام

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وحلت شركة دومتى فى المركز الثانى من حيث مبيعات الجبنة بقيمة 520.4 مليون جنيه بنسبة نمو 24.3% خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتستحوذ على النسبة الأكبر من مبيعات الشركة خلال الربع الأول التى بلغت 744.8 مليون جنيه، وبررت الشركة ذلك بأنه رغم تراجع المبيعات فى شهرى يناير وفبراير إلا أن الأمور بدأت تتعافى بشكل كبير مع بداية أزمة كورونا منتصف شهر مارس بالأخص فى منتج الأجبان والذى حقق معدلات نمو "مفرطة" جراء اتجاه المستهلكين للتخزين فى بداية الأزمة، وتستهدف تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2020.

وحلت أخيراً شركة جهينة فى المركز الثالث بمبيعات بلغت 54 مليون جنيه بنسبة نمو ضعيفة بلغت 0.3%.