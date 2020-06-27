شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة..الكوسة بـ1.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 27 – 6 – 2020 داخل الأسواق المصرية وذلك فى أول ايام رفع حظر التجوال، وذلك وفقا للأسعار الرسمية بسوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الطماطم بين 1.5- 3.5 جنيها، و أسعار البطاطس تراوحت بين 1.7-2.5 جنيها ، وأسعار الفاصوليا بين 2 – 7 جنيهات، أما سعر الثوم فتراوح بين 15 – 23 جنيها، وبلغت سعر البامية 12 جنيها.

وأضاف النجيب فى تصريح ل"الخليج 365 " أن أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات ، بينما سجل الخيار الصوب اسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه بين 1.5 - 5 جنيهات للكيلو بينما تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات .

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وأكد النجيب أن أسعار الفاكهة شهدت انخفاضا خلال الأسابيع التى تلت شهر رمضان يتراوح بين 30 – 50 % فى الأسواق المحلية، وذلك رغم زيادة معدلات التصدير من الفواكه وبالأخص الموالح، مرجعا ذلك للمشروعات القومية التى تمت خلال السنوات الماضية والتى أدت إلى تضاعف الكميات المعروضة بالسوق .

وأضاف: أسعار البطيخ انخفضت أكثر من 40% عن شهر رمضان حيث كانت الأسعار تتراوح بين 30 – 50 جنيها فى سوق العبور للجملة والأن السعر يتراوح من 10 جنيهات الى 25 جنيها للجملة .