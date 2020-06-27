شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 27-6-2020 وعيار 21 يسجل 795 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 27 يونيو 2020، بقيمة 5 جنيهات ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر إلى 795 جنيها للجرام، مع عودة الارتفاع للأوقية إلى 1771 دولارا حتى الآن، في ظل مخاوف من موجة أخرى لفيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على الملاذات الآمنة.
أسعار الذهب عقب ارتفاعها..
عيار 18 سجل : 681 جنيها للجرام
عيا ر 21 سجل : 795 جنيها للجرام
عيار 24 سجل : 908 جنيها للجرام
الجنيه الذهب: 6360 جنيها
أوقية الذهب: 1771 دولار
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1767.28 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1750 بتوقيت جرينتش. وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 0.5 بالمئة إلى 1780.30 دولار، في جلسة أمس الجمعة بحسب رويترز.
وقال بوب هابركورن كبير محللي الأسواق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز ”يساور المستثمرين القلق بسبب الزيادة الراهنة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وينسحبون من مراكزهم في الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم، في حين يركزون استثماراتهم على الذهب والسندات“.
وهبطت مؤشرات الأسهم الرئيسية بالبورصة الأمريكية وعوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها منذ أوائل يونيو حزيران، إذ سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات اليومية بفيروس كورونا.
ارتفع المعدن النفيس 1.4 % منذ بداية الأسبوع الجاري، لكنه تراجع قليلا عن أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 الذي بلغه يوم الأربعاء، إذ استولى الملاذ الآمن المنافس الدولار الأمريكي على بعض التألق الذي يتمتع به المعدن النفيس في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1869.24 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في أول مايو أيار.
ونزل البلاتين 1.4 بالمئة إلى 792 دولار للأوقية، وهبطت الفضة 0.3 % إلى 17.82 دولار.
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