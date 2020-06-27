شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة مواد البناء تتبرع بمستلزمات طبية لأطقم العزل بـ 400 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عن تبرعها بملابس وأدوات وقائية وأغراض طبية لمستشفيات العزل الصحي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بلغت قيمتها 400 ألف جنيه.

وأوضح مجلس إدارة الغرفة، في بيان له، أن الغرفة قامت بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر بتوريد عدد من الاحتياجات والمستلزمات الطبية لأطقم الممرضين والأطباء والمرضى، لصالح هيئة الشراء الموحد، وذلك تمهيداً لتوزيعها علي مستشفيات العزل الصحي وعلاج مصابي فيروس كورونا.

واعرب مجلس إدارة الغرفة، عن شكر الغرفة وتقديرها للجهود التي تبذلها الدولة المصرية، من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا وتبعاتها المختلفة، وفي هذا الإطار تؤكد الغرفة دعمها الكامل للإجراءات الاحترازية ومبادرات الدولة في مواجهة الأزمة، حيث حرصت على التوعية والتشديد على جميع شركات الأعضاء بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية والحفاظ علي قوة العمالة في كافة المصانع والشركات.

Advertisements

من جانبه أكد سيد أباظة نائب رئيس الغرفة، أن التبرع رسالة تضامن وتكاتف مع القيادة السياسية والمساهمة فيما يبذله الجيش الأبيض، الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين والعاملين في المنظومة الصحية ومستشفيات العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا من تضحيات بالنفس وجهد واخلاص في العمل.

واضاف، أن مجلس إدارة الغرفة يثمن الدور الكبير الذي تقوم به حكومة الدكتور مصطفي مدبولي في إدارة أزمة فيروس كورونا، معرباً عن عميق شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش الأبيض بقيادة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وجميع العاملين بالمنظومة الصحية.

وقال "أباظة": التبرع يأتي في أطار حرص الغرفة في مساندة جهود الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية في تجاوز تحديات المرحلة الصعبة التي تواجهها مصر والإنسانية جميعا في مكافحة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

وقامت الغرفة بتسلم وتوريد المستلزمات الطبية بحضور المهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي لغرفة صناعة مواد البناء بالإنابة عن مجلس إدارة الغرفة، وريهام مقبل بمؤسسة أهل مصر، حيث تنوعت الاغراض الطبية من الملابس وأدوات الوقاية ومستلزمات طبية لعلاج فيروس كورونا المستجد وأغراق وقائية للأطقم الطبية بما قيمته 400 الف جنيه وذلك لتوزيعها علي كافة مستشفيات العزل الصحي في مختلف انحاء الجمهورية.