شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للكيماويات: فيروس كورونا أخر سداد متأخرت المصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، بإيجاد آلية لصرف الدعم المالي بنفس العام الذي يتم التصدير فيه، لكي يستطيع المصدر خفض التكلفة، ومن ثم القدرة على المنافسة، وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبة 100٪‏ ، ما يوفر السيوله المالية للمصانع والشركات المصدرة لسد متطلباتها من توفير مواد خام وسداد أجور العاملين، وأي التزامات أخرى من ضرائب وفوائد بنكية وغيرها قد تكون على الشركة.

وأشار أبو المكارم، فى بيان اليوم، إلى أنه على الرغم مما اقترحه مجلس الوزراء من 5 آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، وقد تضمنت تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح أراضي صناعية وزراعية وتجارية، وتخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدي البنوك او الجهات الحكومية، إلا أنه لم ينفذ من هذه الآليات إلا مقاصة الضرائب بسبب الظروف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أخرت استكمال تنفيذ مميزات البرنامج الجديد حيث لم ينفذ الا٥٠٪‏ فقط منه والتي تتمثل في رد الاعباء القديمة وعمل مقاصه الضرائب مع مستحقات الشركات المصدره لدي الحكومة.

أكد رئيس المجلس التصديرى، علي التفهم لاهميه السرعة والانجاز في الأداء فيما يتعلق باليه عمل الصندوق لافتا الي ان هذا لن يتحقق الا بميكنه الاجراءات لسرعه صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة.

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وقال رئيس المجلس، أنه جارى تقييم البرنامج الجديد للصندوق والذي كان قد تم إقراره لمده عام تنتهي في يونيو علي ان يعاد النظر فيه وتلافي ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات وذلك من خلال تبسيط الاجراءات باللائحة التنفيذيه وأعاده النظر في تلك الاجراءات التي كان يصعب تنفيذها والالتزام بها خلال فتره العام مده البرنامج الجديد للمسانده التصديرية من خلال تعديلها او التغاضي عنها وإحلالها باخري اكثر ايجابيه ودعما للتصدير.



من جهه اخري كشف خالد عن تلقيه للعديد من الشكاوي من ارتفاع اسعار إلطاقه واسعار توريد الغاز للصناعه بمصر مقارنه بالدول الآخري وهو ما ينعكس علي ارتفاع التكلفه التصنيعية للمنتج والحد من قدرته علي المنافسه في الاسواق التصديرية

وطالب بإعادة النظر في تسعير الغاز الطبيعي وفقا للأسعار العالميه التي تتراوح من 2.5 إلى 3 دولار لكل مليون وحده حراريه، كاشفا عن اقتراح المجلس بوضع معادله عادله لتسعير الغاز للقطاع الصناعي وذلك عن طريق ربطه بالسعر العالمي ارتفاعا وهبوطا للحفاظ علي مصلحه الطرفين وان يتم احتساب السعر شهريا طبقا لاسعار السوق واليات الطلب والعرض.

أشار أبو المكارم إلى أن اكتشافات الغاز الأخيرة وضعت مصر علي خريطه الاستثمار العالمي بمجال البتروكيماويات فضلا عن الحوافز الاخيرة التي فتحت المجال امام الشركات للعمل بنظام المناطق الحره

وأضاف ان انضمام صناعه الاسمدة للمناطق الحره يعطي محفزات للمستثمرين وفقا لهذا النظام تتمثل في التمتع بالإعفاء الضريبي والجمركي وحريه تصدير كامل الانتاج دون قيود كماتشو الوضع الحالي والذي يفرض علي الشركات العامله تغطيه جزء من الطلب المحلي مقابل السماح بالتصدير يصل الي متوسط ٥٠٪‏ من الانتاج وقد تعوض ميزه الاعفاء الضريبي والتصديري الكلي ارتفاع سعر إلطاقه في تكلفه المنتج النهائي مما يسهم في تحويل جزء من الاستثمارات الأجنبيه العامله في هذا القطاع الي السوق المصريه