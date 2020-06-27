شكرا لقرائتكم خبر عن "الصوت والضوء " تواصل تشغيل العروض فى الأهرامات والكرنك أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار إعلان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، فتح عدد من المنشآت مع اتخاذ كافه الإجراءات اللازمه للوقايه من فيروس كورونا،قررت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية برئاسة محمد عبد العزيز رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ،إعادة تشغيل عروض الصوت والضوء باللغة العربية بمناطقها الخمسه (الاهرامات، الكرنك، فيله، ابو سمبل، ادفو)تنشيطا للسياحة الداخلية اعتبارا من يوم الأربعاء 1 يوليو القادم بحد اقصي 25 ٪ من القدرة الاستيعابيه للعروض مع الالتزام بكافه الإجراءات الاحترازيه اللازمه وارتداء الكمامات .

وبحسب بيان الشركة اليوم ، فإنه من المقرر أن تبدأ العروض بمنطقتي الاهرامات وفيله الساعة السابعة والنصف مساء ، اما مناطق الكرنك وادفو وابو سمبل الساعة السابعة مساء.

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وقال محمد عبد العزيز رئيس الشركة، أنه سيتم منح تخفيضات 50 ٪علي تذاكر عروض الصوت والضوء للمصريين والعرب والأجانب ، وذلك لجذب المصريين والعرب لحضور العروض بجميع مناطقها.

يذكر انه قد تم وقف عروض الصوت والضوء من 20 مارس الماضي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا.