شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار اللحوم اليوم والكيلو يبدأ من 120 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 -6 -2020 استقرار فى السوق المحلى مع او ايام عودة الحياة لطبيعتها، وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية والتى اكدت استقرار الاسعار فى الهايبر ماركت ومحلات الجزارة.

وسجل اللحم الكندوز 120- 150 جنيها، بينما البفتيك والاستيك كندوز 120-150 جنيها فى الكيلو، السجق 110-130 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادي 120-140 جنيها الكيلو ، سجلت أسعار البرجر البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو .

واستقرت أسعار اللحوم الضأن عند 130- 160 جنيها للكيلو، واللحوم الجملية 90-120 جنيها الكيلو. ، وأسعار الكبدة البلدى بين 120-150 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-100 جنيها.

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والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، تتابع تكثيف حملاتها البيطرية اليومية بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، على مجازر اللحوم واسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها اماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية، للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم ، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم ضبط احد كبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وذلك بقرية بهواشى مركز منوف محافظة المنوفية، حيث تمكن أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية من ضبط المتهم وبحوزته عدد ستة أختام للحوم مزورة ، 5 بقرى 1 جاموسي تحمل اسم مجزر برقيم بالمنوفية وعدد ثلاثة زجاجات مادة ملونة كما تم ضبط 300 كجم لحوم بالقرية غير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم واحالته .الى النيابة المختصة.