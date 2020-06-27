شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مليار دولار كشف حساب المطورين الصناعيين بالمنطقة الاقتصادية فى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المطورون الصناعيون يعملون داخل المنطقة على تطوير وتنمية مساحة 239 كم2 بإجمالي استثمارات 17 مليار دولار وفرت ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل.

وتناول التقرير الصادر عن المنطقة الاقتصادية اليوم، أبرز المطورين في المنطقة الاقتصادية، ومنها شركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعي بمنطقة شرق بورسعيد تعمل على تنمية وتطوير مساحة 16 مليون م2، حيث تم تسليم 2 مليون م2 من المرحلة الأولى من أعمال تحسين التربة والانتهاء من أعمال الترفيق والبنية التحتية، وجاري العمل للانتهاء من تسليم باقى مساحة المرحلة الأولى خلال عام 2020، بالاضافة إلى شركة التنمية الرئيسية التى لها دور هام فى تنمية وتطوير مساحة 20 كم2 داخل منطقة العين السخنة وإدارة البنية الأساسية لها،حيث تم توقيع عقود نهائية لتطوير وتنمية مساحة حوالي 12,88 كم2 ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التنمية والتطوير والتشغيل لكامل المساحة بنهاية عام 2030.

وضمت المشروعات أيضا، شركة تيدا مصر قامت بالإنتهاء منأعمال التنمية والتطوير لمساحة 1,34 كم2 التي تتضمن العديد من المشروعات الهامة متمثلة في صناعات المعدات البترولية، الفايبر جلاس، صناعات المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي والمنخفض وصناعة المعدات الزراعية بإجمالي استثمارات نحو مليار دولار وتوفير فرص عمل لــ 3700 عامل،كما تعمل حالياً على المرحلة التوسعية 6 كم2 لجذب ما يقرب من 150 شركة للدخول إلى المنطقة لتوفر نحو 40 ألف فرصة عم.

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وأشار التقرير إلى أن شركة تيدا انتهت في عام 2017 أعمال للبنية التحتية وشبكة الطرق للمرحلة الأولى من المرحلة التوسعية ، وتم العمل على جذب العديد من الاستثمارات وبالفعل تم التعاقد مع 8 شركات، وهي شركة دايون الصينية لتصنيع الموتوسيكلات وسيارات النقل الثقيل بحجم استثمارات 30 مليون دولار، وشركة السخنة لوجستيك باستثمارات 600 مليون جنيهاً مصرياً وسوف يوفر المشروع 3250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بهدف إقامة مركز لاستضافة معارض السيارات التي تخدم دول الخليج، وشركة جولد تايم للبلاستيك باستثمارات 13 مليون دولار لإنتاج وتصنيع وبيع الحبيبات البلاستيكية، وشركة لي تشو ايجيبت النسيج لأعمال الطباعة والصباغة وأقمشة المنسوجات المنزلية والملابس وغيرها باستثمارات 30 مليون دولار، إلى جانب شركة تاي شان المحدودة للجبس لإنتاج وبيع ألواح الجبس ومسحوق الجبس باستثمارات 100 مليون دولار، وشركة يان جيانغ ايجيبت المحدودة للمنتجات غير المنسوجة باستثمارات 36 مليون دولار، وشركة باترون مصر لتصنيع وبيع أفلام PVB والمنتجات والحبيبات البلاستيكية باستثمارات 55 مليون دولار، وشركة تيانشينغ للموارد المتجددة لإعادة تدوير وإنتاج الموارد المتجددة وإنتاج وبيع منتجات البلاستك والمطاطباستثمارات 18 مليون دولار .

وأوضح التقرير، أن المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة يوجد بها 5 مطورين آخرين يعملون على تنمية 42.29 كم2 باستثمارات تصل إلى 5 مليار دولار وحجم عمالة يصل إلى 45 ألف عامل.