شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء.. الأسمنت 620 – 670 جنيها والرمل يبدأ من 60 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 27 – 6 – 2020 استقرارا فى الأسواق المصرية، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجل الأسمنت 620 - 670 جنيها للطن من المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها، بينما تراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، ويتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه لـ الألف طوبة بينما سجلت اسعار الرمل 60 - 100 جنيه للمتر.

وفيما يخص أسعار الحديد فقد سجل الطن ، 9200 – 9700 جنيهاً من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 للطن .

والجدير بالذكر أن شركات قطاع مواد البناء كثيفة الاستهلاك للطاقة تدرس رفع مطالبها لوزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، بضرورة تخفيض سعر الغاز الموجه للصناعة إلى 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بعد الارتفاع الكبير فى أسعار الكهرباء الذى يرفع من حجم الأعباء المالية للصناعة المحلية فى ظل أزمة جائحة كورونا، كما طالبت الصناعات المتضررة وفى مقدمتها الحديد والصلب بضرورة فرض رسوم جمركية على واردات الحديد من الدول المنافسة أسوة بدولة السعودية التى رفعت الرسوم الجمركية إلى 15% لحماية صناعتها الوطنية الأيام الماضية.

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وأكد قطاع مواد البناء ضرورة وضع منظومة متكاملة لأسعار الغاز وتخفيضه للصناعة الوطنية مع الزام الشركات تخفيض أسعار بيعها المستهلكين، مما يساهم فى تحريك عجلة الأسواق وتخفيض أسعار العقارات .