شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: استقرار الأسعار فى المزرعة عند 22 جنيها والبيض 25 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار الدواجن اليوم السبت 27 – 6 – 2020 ، أول أيام إلغاء الحظر استقرارا فى الأسعار داخل الأسواق المصرية مسجلة 22 جنيها للكيلو كسعر مزرعة ، وذلك بفضل زيادة العرض على الطلب وزيادة الانتاج المحلى .

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة أن انتهاء فترة الحظر وبداية عودة الحياة لطبيعتها بصورة تدريجية سيعيد الانضباط الى السوق المحلى مرة اخرى وهو ما سيؤدى الى استقرار الأسعار محليا .

وكشف السيد فى تصريح ل" الخليج 365 " أن أسعار الدواجن من المزرعة استقرت عند 22 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يتراوح سعر المستهلك بين 25 – 27 جنيها بحد أقصى، وذلك بحسب المنطقة وبعد حساب تكاليف النقل وهوامش أرباح الحلقات الوسيطة وتاجر التجزئة .

وأشار السيد إلى أن أسعار الدواجن المصنوعة محليا " المجمدة " سجلت اليوم 35 جنيها الدجاجة الكيلو كسعر للمستهلك، بينما تراوحت أسعار ، الدواجن البلدى من المزرعة 28 جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 36-38 جنيها ، و أن كرتونة البيض تسجل 25 جنيها من المزرعة فيما يتراوح سعر ها للمستهلك بين 30 - 32 جنيها حسب المنطقة، فيما سجل سعر الكتكوت بين 10 جنيهات.

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الجدير بالذكر أن شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت زيادة ضخ منتجات الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن بالمنافذ وفروع والشركات لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار مخفضة وفقا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف استمرار تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر"، لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول يستطيع المواطن الحصول على الخدمات إليكترونيا من خلال الموقع خاصة استخرج بطاقات بدل التالف الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأى شىء يفيدهم عن منظومة الدعم وانه .