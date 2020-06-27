شكرا لقرائتكم خبر عن المنطقة الاقتصادية: 4.4 مليار جنيه حجم مشروعات الهيئة والمطورين الصناعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، التقرير السنوي حول الإنجازات التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أكد التقرير أن المنطقة نجحت بالتعاون والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة في تنمية وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية والموانئ التابعة وتنفيذ مرافق وأنفاق عملاقة ساهمت في تنمية وتطوير وجذب استثمارات عديدة للمنطقة.



محطة مياه

بالنسبة للبنية التحتية والمرافق فقد تم الانتهاء من تنفيذ عدد من محطات الكهرباء(خفض الجهد والتوزيع ) قامت بها الهيئة وشركائها من المطورين الصناعيين الذي يعملون داخل المنطقة بإجمالي تكلفة 4,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء عدد من محطات المياه ما بين محطات تحلية مياه البحر ومحطات رفع وتنقيه وخزانات تكديس بإجمالي تكلفة 5,4 مليار جنيه، بالإضافة إلى إنشاء عدد من محطات ووحدات معالجة الصرف الصحي بإجمالي تكلفة 2,4 مليار جنيه.

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وضمت جهود البنية التحتية أيضا، توصيل كابلات ضوئية في قطاع الاتصالات داخل المنطقة الاقتصادية (القطاع الشمالي) 29 مليون جنيه، وإمدادات لشبكة الغاز الطبيعي بنحو 252 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال تحسين التربة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بمساحة 17 كم2 كمرحلة أولى بتكلفة حوالى 7,8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال شبكة طرق بأعلى المعايير العالمية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بإجمالى أطوال 64 كم بعروض متغيرة بتكلفة حوالى 4,2 مليار جنيه، وتنفيذ شبكة طرق بطول 32 كم في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بإجمالي تكلفة 455 مليون جنيه، كما أنه جاري استكمال أعمال المرافق في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بتكلفة 627 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أنه تم الانتهاء من أعمال المرافق في منطقة الاسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) للمرحلة العاجلة بتكلفة 35 مليون جنيه، ويتم استكمال أعمال أخرى تنتهي في 2022 بتكلفة 81 مليون جنيه، كما تم لانتهاء من تنفيذ مخرات السيول بالمنطقة الصناعية في العين السخنة بتكلفة 32 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن الدولة ساهمت في إنشاء وتجديد شبكة الطرق المحيطة للمنطقة الاقتصادية بالمحاور الاستراتيجية بالدوله لربطها بمدن القناة والمدن الجديدة ومناطق الدلتا من خلال تجديد طريق العين السخنة القديم "وادي حجول" وإنشاء محور 30 يونيو وطريق القنطره شرق، وتنفيذ عدد 4 أنفاق عملاقة تحت الممر الملاحى لقناة السويس وربط الضفتين الشرقية والغربية للقناة، منها أنفاق الاسماعيلية (تحيا مصر) تربط منطقة الاسماعيليه شرق (وادي التكنولوجيا) ومناطق التنمية فى سيناء بمناطق الدلتا وباقى أقاليم الوطن، وأنفاق جنوب بورسعيد (3 يوليو) تربط ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية واللوجسيتية ومدينة سلام مصر السكنية الجديدة بشرق بورسعيد ومناطق شمال سيناء بمناطق شمال الدلتا وباقى أقاليم الوطن.